Sådan bliver den nye borgmester udpeget

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. juni 2019 - 13:47

Klokken 15.30 er der kommunalbestyrelsesmøde i Kommuneqarfik Sermersooq, og her vil det meget hurtigt blive afgjort, hvem der skal afløse den nuværende borgmester Asii Chemnitz Narup.

Den sidste borgmesterhandling Asii Chemnitz Narup vil gennemføre er som det første at oplyse, at hun ikke længere ønsker at være borgmester og trækker sig.

Det medfører, at 1. viceborgmester Randi Vestergaard Evaldsen fra Demokraterne, overtager rollen og skal gennemføre en valghandling.

Kandidater indstilles

Her kan partierne indstille deres kandidater, og den der får flest stemmer er valgt som borgmester og skal sidde i borgmesterstolen resten af kommunalbestyrelsesmødet.

Hvis det viser sig, hvilket anses for utænkeligt, at to personer får lige mange stemmer, så skal man i gang med en lodtrækning.

Samarbejdspartiets Michael Rosing har allerede over for Sermitsiaq.AG tilkendegivet, at han vil stemme på IA’s borgmesterkandidat. Dermed har IA allerede et flertal på 10 stemmer ud af kommunalbestyrelsens 19 stemmer.

Hvem er IA’s kandidat?

Det store spørgsmål netop nu er imidlertid, hvem IA vil have som borgmester.

Partiet har indtil videre ikke ønsket at oplyse, hvem der er partiets kandidat til at overtage borgmesterstolen, men kilder tæt på forhandlingerne peger på, at det bliver én af de tre nuværende IA-udvalgsformænd: Uju Petersen, Charlotte Ludvigsen og Henrik Rachlev.

Live-transmission

Sermitsiaq.AG vil livetransmittere fra kommunalbestyrelsesmødet klokken 15.30 i dag tirsdag.