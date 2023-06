Der er nye boliger på vej til unge i yderdistrikterne

Jensine Berthelsen Tirsdag, 27. juni 2023 - 16:48

- Formålet med opførelse af ungdomsboliger er at imødekomme behovet for boliger til unge i landets mindre bosteder. Flere unge har udtrykt et ønske om at blive boende i deres lokalsamfund, men udfordres af en mangel på boliger specifikt tilpasset deres behov, står der i forklaringen på, hvorfor der er igangsat byggeri af ungdomsboliger forskellige steder på kysten.

Derudover er det kendt, at der overalt i landet er boligmangel og som følger af det, er der mange unge mennesker der sidder fast i deres barndomshjem sammen med flere generationer i alt for små boliger. Det gælder især i yderdistrikterne, hvor boligbyggeri ikke helt så ofte forekommer som en del af udviklingen.

Godkendte ungdomsboliger 6 ungdomsboliger i Qaanaaq

3 ungdomsboliger i Atammik

8 ungdomsboliger i Tasiilaq

4 ungdomsboliger i Upernavik

4 ungdomsboliger i Qasigiannguit

4 ungdomsboliger i Ittoqqortoormiit Kilde: Finansudvalget og Naalakkersuisut

Hvordan de unge kommer i betragtning til boligerne, hvor meget de skal betale for husleje, hvem der skal drive og vedligeholde boligerne er endnu ikke besluttet. Sermitsiaq.AG erfarer at Naalakkersuisut vil behandle rammerne for ungdomsboligerne når sommerferien er slut, men byggeriet flere steder er altså igangsat.

Delvist møblerede boliger

I beskrivelsen om ungdomsboligerne står der at projektet er tiltænkt som et springbræt for den unge ind i voksenlivet, hvor den unge hjælpes til at bo på egen hånd. For at gøre springet nemmere for den unge, indeholder alle boligerne også et standardmøblement, der gør at det ikke kræves meget ved indflytning, og at lejerens etableringsomkostninger kan holdes på et minimum.

Boligerne er indrettet som 1-rumslejligheder med et bruttoareal på ca. 45 m², hvor der ud over en stor entré, er indrettet et bryggers med vask og med plads til en vaskemaskine. Fra bryggerset er der adgang til et bad/toilet og opholdsrummet.

Opholdsrummet består af et køkken med spiseplads, en opholdsafdeling med sofa og en alkove med senge niche. Medtænkt er også behovet for fryserplads og plads til fangstudstyr, som kan placeres i det tilknyttede udhus