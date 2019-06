Nye bacheloruddannelser på Niuernermik Ilinniarfik

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. juni 2019 - 14:50

Har man afsluttet en akademiuddannelse, så har man nu muligheden for at tage en bacheloruddannelse på Niuernermik Ilinniarfik i Nuuk

Forstanderen for Niuernermik Ilinniarfik Christel Lund Bøjler siger, at hun er stolt af at kunne præsentere denne nye uddannelsesmulighed som akademisk bachelor.

- Vi har arbejdet hårdt for at indfører denne uddannelsesmulighed for de unge i Grønland, og kan med glæde nu præsentere to linjer som bachelor i økonomi og ressourcestyring samt som bachelor international handel og marketing. Vi håber at gense nogle af vores tidligere færdiguddannede akademimerkonomer, siger Christel Lund Bøjler i en pressemeddelelse.

Uddannelserne starter 1.september og ansøgningsfristen er 5.juli.