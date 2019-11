Den nye anstalt hårdt presset af personalemangel

Walter Turnowsky Fredag, 08. november 2019 - 09:01

Lige nu mangler der 16 ud af 49 betjente på den nye anstalt i Nuuk. Og ikke nok med det: Af de 33 anstaltsbetjente, der indgår i vagtskemaet, er hele 21 prøvebetjente, som er under uddannelse.

Hos betjentenes fagforening Fængselsforbundet, ser man med stor alvor på situationen.

- Vi nærmere os en situation, som vi ikke længere anser for at være forsvarlig, siger forbundssekretær Rene Larsen til Sermitsiaq.AG.

Lønnen er problemet

Fængselsforbundet peger på lønnen, som den helt afgørende årsag til, at det ikke er muligt at skaffe nok anstaltsbetjente. Ifølge forbundet tjener en anstaltsbetjent i gennemsnit 19.975, og det er markant mindre end en fængselsbetjent i Danmark tjener. For erfarne betjente er forskellen på over 5.000 kroner.

- Vi kender til tilfælde, hvor folk føler sig tvunget til at have et andet arbejde ved siden af, for at få økonomien til at hænge sammen.

Kriminalforsorgens direktør er enig i, at det er lønnen, der gør, at hun ikke kan skaffe de nødvendige folk.

- I vækstbyer som Nuuk og Ilulissat har vi rekrutteret i bund med det lønniveau, som vi kan tilbyde. Vi får hver uge henvendelser fra folk, der er interesseret, men få ender med at blive optaget. Resten lever enten ikke op til adgangskravene eller også trækker de sig, når de hører, hvad lønnen er, siger Naaja Nathanielsen, direktør for Kriminalforsorgen i Grønland.

- Tæt på kollaps

Onsdag mødtes Fængselsforbundet med folketingets grønlandsudvalg. Her fremførte de deres bekymring for personalemanglen samt for at de mange ansatte med ringe erfaring bliver presset for hårdt, når de skal håndtere nogle af de hårdeste kriminelle i landet.

- Vi mener situationen er tæt på en kollaps, siger Rene Larsen.

Selvom Naaja Nathanielsen også ser med stor alvor på situationen, så er hun dog ikke enig i den udlægning.

- Jeg kan ikke genkende Fængselsforbundet fremstilling af at tingene er tæt på at bryde sammen på anstalten i Nuuk. Men jeg kan godt forstå deres bekymring for den store andel af ansatte, der mangler erfaring. Samtidigt vil jeg dog understrege, at de ansatte leverer et godt stykke arbejde og gør det godt, siger hun.

Afdelinger kan ikke åbnes

Men direktøren lægger ikke skjul på, at personalemanglen skaber store problemer.

- På anstalten i Nuuk betyder det, at der er afdelinger, som vi ikke kan åbne. Det betyder en stigning i ventelisten til afsoning, hvilket vi forsøger at afhjælpe ved at overbelægge på nogle af de andre anstalter.

For midlertidigt at afhjælpe den store personalemangel er der udstationeret fem fængselsbetjente fra Danmark ligesom seks pensionerede betjente hjælper med deres erfaring.

- Den store andel af ansatte, der er under uddannelse som prøvebetjente, er i sagens natur en udfordring for os som uddannelsesplads. Vi forsøger at afhjælpe problemet ved hjælp af de erfarne betjente fra Danmark, som lærer fra sig ved hjælp af sidemandsoplæring.

- Jeg vil godt understrege, at vi fortsat har et lavt niveau af konflikter på anstalten og ikke har set en stigning i voldsomme episoder eller undvigelser i Nuuk. Så det er min klare opfattelse, at vi ikke har noget sikkerhedsproblem. Det vi har er rekrutteringsproblemer, slutter Naaja Nathanielsen.