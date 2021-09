Nye ansigter i Siumut Nuuk bestyrelse

Kassaaluk Kristensen Mandag, 13. september 2021 - 12:30

Inga Dora G. Markussen er genvalgt som formand for Siumut Nuuk uden kampvalg, efter partiets lokalafdeling har holdt generalforsamling lørdag den 11. september.

Siumut Nuuk oplyser på sin Facebookside, at omkring 35 medlemmer deltog ved generalforsamlingen, der varede i fire timer.

- Jeg er glad for fremmødet og den interessante debat under generalforsamlingen. Medlemmer har udtrykt ønske om, at vi i kommunalbestyrelsen skal stå stærkere og give vores mening til kende til offentligheden, også når vi sidder som oppositionen i kommunalbestyrelsen. Det vil vi prøve at efterkomme, siger den genvalgte formand, Inga Dora G. Markussen til Sermitsiaq.AG.

For øje for hele kommunen

Under generalforsamlingen blev de næste mål for Siumut Nuuk drøftet.

Inga Dora G. Markussen fortæller, at der er stor fokus på hele Kommuneqarfik Sermersooq, og altså ikke kun Nuuk.

- Forbedringer af servicering i kommunerne, boligmanglen i bygder, bedre velfærd og ligestilling er blandt det emner, som vi drøftede, siger hun.

To bestyrelsesmedlemmer, Inga Dora G. Markussen og Peter Davidsen er også medlemmer i kommunalbestyrelsen i Kommuneqarfik Sermersooq.

- Jeg har stor tillid til den nye bestyrelse. De har alle kendskab til det politiske. Og vi kan mærke, at bestyrelsen er klar til at arbejde for os, så vi kan blive endnu stærkere i kommunalbestyrelsen, siger Inga Dora G. Markussen.

Aki-Matilda Høegh-Dam der i den forgangne periode har været næstformand, overlader posten til sin far Kim Høegh-Dam.

Der er flere nye ansigter blandt den nye bestyrelse.

Den nye bestyrelse er: