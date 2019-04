Nye ansigter i bestyrelseslokalerne

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 24. april 2019 - 11:04

Torsdag er der generalforsamling i de kommunaltejede selskaber, og der er lagt op til ændringer i bestyrelserne i byudviklingsselskabet NCD og boligadministrationsselskabet Iserit.

Ny Iserit-bestyrelse: Marie Fleischer (fmd) Nungo Pedersen Mike Høegh Peter Oluf Meyer Najánguak Johansen

Wistoft stopper

Nuværende bestyrelsesformand i Iserit A/S Peter Wistoft, der for nogle uger siden blev administrerende direktør i Kalaallit Airports Holding A/S, har valgt at træde ud af bestyrelsen. I stedet er det planen, at Marie Fleischer indtager formandsstolen.

Marie Fleischer var frem til den 27. februar administrerende direktør i lufthavnsselskabet Mittarfeqarfiit. Efter kort tid på den post meddelte departementschef Ruth Lindhardt fra departementet for boliger og infrastruktur, at Marie Fleischer ”efter gensidig overenskomst” er fratrådt stillingen i lufthavnsselskabet.

Ny NCD-bestyrelse: Lars Møller-Sørensen (fmd) Jess G. Berthelsen Inaluk Brandt Ulla Lynge Hans Henrik Winther Johansen Peter Olsson Christian Bjerg

To nye i NCD-bestyrelsen

Samtidig med at Marie Fleischer overtager formandsposten i Iserit A/S, så træder hun ud af bestyrelsen for et andet kommunaltejet selskab: byudviklingsselskabet NCD.

I NCD udtræder desuden Karl Gustav Jensen og erstattes med direktør i AP Pension Peter Olsson, København. Marie Fleischers stol overtages af teknisk direktør i Aalborg Christian Bjerg.

De to nye medlemmer af NCD har på hver sin måde kompetencer omkring større byggeprojekter, hvilket har været vigtigt for Kommuneqarfik Sermersooq.