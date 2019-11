Nye afgifter udløser højere priser på andre varer

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 19. november 2019 - 13:51

De grønlandske borgere må imødese, at det bliver dyrere at købe almindelige fødevarer fremover. Det skyldes, at den hastegennemførte lov om at forhøje afgifterne på visse varer vil udløse et omfattende tab for Brugseni, hvis detailkæden ikke reagerede med prisstigninger på andre varer.

- Der er tale om simpelt købmandsskab, forklarer marketingchefen Benny Reffeldt Otte, Brugseni, til Sermitsiaq.AG.

Tilbudsaviser allerede lavet

Brugseni har allerede produceret sine tilbudsaviser for resten af året. Og tilbuddene i disse aviser står ved magt, selv om der siden er kommet en afgiftsstigning. Dette tab bliver Brugseni nødsaget til at hente ind ved at skrue prisen op på andre varer.

- Samtidig er vores aftaler for 2020 forhandlet på plads, blandt andet på tryksager og plastikposer, hvilket betyder, at vi ikke har mulighed for at ændre omfattende på dette, oplyser Benny Reffeldt Otte.

64 tons reklametryksager

Brugseni får produceret knap 64 tons reklametryksager om året. Den nye afgift på reklametryksager vil dermed koste Brugseni knap 320.000 kroner ekstra om året. Penge der skal hentes ind via prisstigninger.

Han oplyser, at en indkøbspose fremover vil koste 6 kroner stykket.

- Vi undrer os over at man indfører afgiftsændringer med så kort varsel med den forklaring at der ønskes en grønnere omstilling i Grønland. Vi har ved en lang række tiltag vist vores brændende ønske om at medvirke til dette, og vi har leveret adskillige konkrete løsninger på netop dette område gennem årene. Men når den slags beslutninger bliver taget på så kort tid og på så hurtigt et grundlag, har vi ikke en chance for at rette vores fremtidige aftaler og produktion ind. Aftalerne for resten af året og 2020 er lukket og forhandlet på plads på det tidligere afgiftsgrundlag, siger marketingchefen, der samtidig er kommunikationsansvarlig for Brugseni.