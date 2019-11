Nye afgifter fra i nat

Kassaaluk Kristiansen Mandag, 18. november 2019 - 16:56

Et forslag, der blev fremlagt i dag lige efter klokken 11:00 af naalakkersuisoq for finanser, Vittus Qujaukitsoq gør, at afgifter på indførslen af flere varer træder i kraft når dagen skifter fra 18. november til 19. november 2019.

Indførselsafgifterne vil nemlig gælde fra dagen efter, hvor loven kundgøres. Departementschef i Departementet for finanser, Nicolai S. Christensen oplyser til Sermitsiaq.AG, at loven kundgøres allerede i dag ved vedtagelsen, derfor skal loven gælde fra i nat klokken 00:00.

Disse varer får afgifter ved indførslen til landet:

Sukker af enhver art

Chokolade, chokoladevarer af enhver art, lakrids og lakridsvarer af enhver art, marcipan og marcipanvarer af enhver art, karameller, bonboner, bolsjer og lignende, såvel sukkerholdigt som sukkerfrit

Alkoholholdige drikkevarer efter mængde af alkohol

Cigarer, cerutter og cigarillos

Cigaretter pr. stk.

Røgtobak og røgfri tobak som snus

Cigaretpapir

Bæreposer fremstillet af plastik

Reklametryksager

Endvidere skal der indføres afgifter ved indførslen af disse køretøjer:

mindre selvkørende arbejdsredskaber og traktorer

køretøjer der tilhører fremmede magters diplomatiske eller udsendte konsulær repræsentationer

mindre terrængående køretøjer med 4 hjul eller flere (ATV, UTV o.l.)

Det blev til en heftig debat i Inatsisartut, da naalakkersuisoq for finanser Vittus Qujaukitsoq fremlagde ændringsforslagene, som blev sat på minutter før mødets start.

Vittus Qujaukitsoq forklarede under debatten, at indførselsafgifterne samt afgifter på hybrid- og elbiler, der træder i kraft fra 2021, skal være med til at dække flere omkostninger i finansloven for 2020.

Alene indførselsafgifter vil give et plus på 45,5 millioner kroner årligt, mens afgifter på hybrid- og elbiler vil give et plus på 2,6 millioner kroner. Det samlede beløb lyder på omkring 220 millioner kroner på fire år.

Koalitionen og Demokraatit underskrev i dag en aftale om finansloven, hvor der er budgetteret et overskud på 1,7 millioner kroner over fire år.

Indførselsafgifterne samt afgifter på hybrid- og elbiler blev af Inatsisartut vedtaget med et snævert flertal. 12 stemte for indførselesafgiften mens 9 stemte imod. Ligeledes 12 stemte for afgiften på hybrid- og elbiler, 8 imod og 1 undlod.