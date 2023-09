Ilisimatusarfik afslører tre nye æresdoktorer

Redaktionen Fredag, 29. september 2023 - 16:07

Fredag blev hele Ilisimatusarfik fejret ved en årsfest, og ved festen blev tre nyudnævnte æresdoktorer afsløret.

De tre er sprogforsker Carl Christian (Puju) Olsen, professor Marianne Stenbæk og geolog Minik Rosing. De er alle udnævnt på baggrund deres faglighed og dedikation, og fordi de på hver deres måde har bidraget til samfundet og videnskaben, skriver Ilisimatusarfik i en pressemeddelelse.

Carl Christian (Puju) Olsen tildeles titlen som æresdoktor ved Ilisimatusarfik for sit enestående bidrag til inuit-sprogene - og for sin store dedikation til at styrke rettighederne for grønlandsktalende:

Har skabt vedvarende forbindelse mellem forskere

- Gennem hele sit liv har han været engageret i forskning inden for inuit-sprogene og har arbejdet utrætteligt for at bevare og fremme deres kulturelle og lingvistiske arv, skriver Ilisimatusarfik.

Carl Christian (Puju) Olsen er ny æresdoktor ved Ilisimatusarfik for sit bidrag til inuit-sprogene.

Marianne Stenbæk er bosiddende i Montreal og professor ved McGill University. Ilisimatusarfik fremhæver, at Stenbæk gennem sin formidling har skabt vedvarende forbindelser mellem universitetsforskning og samfundet - og mellem kunstnere og forskere i Grønland og Canada og i hele Arktis:

- Mariannes måde at skabe forskning og formidling, der aktivt bidrager til de arktiske samfunds fortsatte udvikling hen mod øget selvbestemmelse og kulturel bæredygtighed, begrunder tildelingen af titlen af æresdoktor ved Ilisimatusarfik, hvor vi netop i vores værdisæt lægger vægt på, at universitetet skal bidrage til udviklingen af samfundet her i Grønland og samfundene i Arktis - med et særligt fokus på bæredygtighed og oprindelige folks rettigheder, skriver universitetet.

Marianne Stenbæk er ny æresdoktor ved Ilisimatusarfik og ses her med Aqqaluk Lynge.

Den tredje æresdoktor er den internationalt anerkendte geolog Minik Rosing, hvis forskning har kastet lys over Jordens tidlige historie.

To ph.d.-grader uddelt

- Minik Rosing er ny æresdoktor ved Ilisimatusarfik for sin ekstraordinære indsats inden for geologien og for sin evne til at forklare og formidle komplicerede videnskabelige emner på en letforståelig måde, skriver Ilisimatusarfik.

Sammen med æresdoktorbeviset modtager æresdoktorerne også et emblem i grønlandsk guld.

Til årsfesten blev der desuden tildelt to ph.d.-grader:

Christine Ingemann tildeles ph.d.-graden for ph.d.-projektet “Fra manual til praksis: Implementeringsprocessen af forældreforberedelsesprogrammet MANU 0-1 - Et kvalitativt studie i dialog med praksis” ved Institut for Sundhed & Natur.

Anna Maria Andersson tildeles ph.d.-graden for ph.d.-projektet “Investigation of atopic dermatitis in Greenland; distinct genotypes, phenotypes and immunotypes” ved Institut for Sundhed & Natur.