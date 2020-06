Ny viden om den grønlandske slædehund

redaktionen Fredag, 26. juni 2020 - 07:07

Slædehunde er ældre og tilpasset arktiske forhold langt tidligere end hidtil antaget.

Det viser Qimmeq-projektet, som forskere fra Grønlands Universitet og Københavns Universitet står bag, og som netop er publiceret i det anerkendte tidsskrift Science.

- Vi har ekstraheret DNA fra en 9.500 år gammel hund fra den Sibiriske ø Zhokhov, som hunden er navngivet efter. Baseret på det DNA har vi sekventeret det ældste hundegenom nogensinde, altså kortlagt hele hundens arvemasse, og resultaterne viser en ekstremt tidlig differentiering af hundetyper og diversitet, siger førsteforfatter på studiet Postdoc Mikkel Sinding ifølge en pressemeddelelse.

Tæt beslægtet med urhund

Indtil nu har forskere har nemlig troet, at slædehunde var 2-3.000 år gamle.

- Vi kan se, at de moderne slædehunde har størstedelen af deres arvemasse tilfælles med Zhokhov. Altså, at de er tættere beslægtet med denne urhund, end de er med andre hunde og ulve. Men ikke nok med det - vi kan se spor fra opblanding med ulve som den 33.000 år gamle sibiriske ulv - men ikke moderne ulve. Det understreger yderligere, at den moderne slædehunds oprindelse går meget længere tilbage, end vi troede, fortæller Mikkel Sinding.

Studiet fastslår endvidere, at de grønlandke slædehunde skiller sig ud blandt de moderne slædehunde ved at have mindst overlap med andre hunde, hvilket betyder at den grønlandske slædehund, sandsynligvis er den mest oprindelige slædehund i verden.

Tilpasning

Udover at rykke på den gængse forståelse af slædehundes oprindelse, gør det nye studie også forskerne klogere på forskellene mellem slædehunde og andre hunde. Slædehunde har ikke genetiske tilpasninger til en sukker- og stivelsesrig kost, som andre hunde ellers har.

De har derimod tilpasninger til at konsumere fedtrig kost, med mekanismer der tilsvarende er beskrevet hos isbjørne og Arktiske folk.

- Vi kan også se, at de har tilpasninger, der formentlig er forbundet til at forbedre optagelse af ilt, hvilket giver god mening i forhold til slædekørsel. Alt sammen noget der understreger, at slædehunde og arktiske folk har arbejdet og tilpasset sig sammen i over 9.500 år, lyder det fra Mikkel Sinding.