Ny viden om genetisk arv overrasker

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 31. maj 2021 - 07:46

En udbredt opfattelse af, at grønlændernes europæiske herkomst stammer fra en årelang interaktion med eksempelvis hollandske hvalfangere, norske kolonister og/eller tyske missionærer, har fået et skud for boven.

- I opposition til den samstemmende opfattelse viser resultater i et nyt forskningsstudie fra blandt andet Københavns Universitet dog næsten ingen tegn på anden europæisk afstamning end dansk, oplyses det i en pressemeddelelse fra Grønlands Universitet og Københavns Universitet.

Genetiske data

Baggrunden for konklusionen er, at forskerne har undersøgt og analyseret genetiske data fra næsten 10% af alle grønlændere og fra enkeltpersoner fra 14 forskellige europæiske lande. Undersøgelserne blev foretaget med nye avancerede statistiske metoder udviklet af en samarbejdspartner i Storbritannien.

- Det stod klart efter vores indledende besøg i Grønland, at mange grønlændere forventede, at hvalfangere, bl.a. hollændere - ville udgøre en betydelig del af deres europæiske aner. I modsætning til den fremherskende opfattelse viste resultaterne i dette studie næsten ingen tegn på, at grønlænderne har anden europæisk afstamning end dansk, fortæller Ida Moltke, Københavns Universitet.

Medforfatter Aviaja Hauptmann fra Grønlands Universitet lægger vægt på, at studiet kan bidrage til en større viden om at forstå vores historie:

Historisk kontekst

- Dette studie er et godt eksempel på et videnskabeligt samarbejde mellem eksperter fra både Grønland og Danmark, hvor grønlandske perspektiver er blevet inddraget fra start til slut. Dette betyder også, at de genetiske resultater kan forstås i deres historiske kontekst. De interessante resultater er et delelement i at forstå vores historie, og hvordan den har påvirket os som et folk.

Den tredje medforfatter til studiet, Ryan Waples fra Københavns Universitet giver udtryk for at undersøgelsen var sjov at lave, fordi den var motiveret af, hvad folk i Grønland er nysgerreige efter at vide.

- Vi var på besøg i Grønland før og efter analysen af resultaterne, og det var fantastisk at opleve, hvor engagerede folk er i deres families historie og herkomst. Mange grønlændere har også for nylig taget kommercielle DNA-tests, men var usikre på, hvordan de skulle fortolke resultatet af deres rapporterede oprindelse, hvilket også kan være ret vanskeligt i en unik befolkning som Grønlands, fortæller Ruyan Waples.

De bidrog

Det oplyses, at studiet er et stort samarbejdsprojekt med bidrag fra forskere fra Københavns Universitet, Ilisimatusarfik, (Grønlands Universitet), Nunatta Katersugaasivia Allagaateqarfialu (Grønlands Nationalmuseum og Arkiv), University College London, Steno Diabetes Center København og Syddansk Universitet.