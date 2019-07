Ny vækstdirektør: Pengene skal arbejde

Jesper Hansen Fredag, 05. juli 2019 - 12:43

Grønland var første punkt på dagsordenen, da Vækstfondens nye direktør Rolf Kjærgaard tirsdag satte sig til rette i direktørstolen på hovedkontoret I Hellerup.

Samme dag kunne Vækstfonden nemlig sammen med Greenland Venture annoncere en investering på 15 millioner kroner i guldminen i Nalunaq.

Udvikling i Sydgrønland

- Det er et spændende projekt, der kan skabe arbejdspladser og udvikling i Sydgrønland, mener Kjærgaard, der ser store perspektiver i Grønland.

- Siden Vækstfonden gennem en lovændring i 2016 fik mulighed for at operere i Grønland, har vi opbygget en række vigtige partnerskaber og holdt møder med både erhvervsliv, netværk og organisationer.

- Det grønlandske erhvervsliv står med store muligheder for udvikling – især i brancher som råstoffer, turisme og fiskeri, hvor der findes mange højtspecialiserede virksomheder, som vi gerne vil være med til at udvikle.

- Men vi er også opmærksomme på, at der er mange virksomheder inden for handel og håndværk, som kan udvikles. Specielt i forbindelse med lufthavnspakken er der en række virksomheder inden for bygge- og anlæg, som får brug for kapital, når de store anlægsopgaver går i gang.

Penge til udvikling

Vækstfonden hjælper erhvervslivet til vækst gennem låneformidling, garantistillelser og direkte investeringer, som det er sket i Nalunaq-guldminens tilfælde. I forbindelse med aftalen med den danske stat om medfinansiering af lufthavnspakke fik Vækstfonden sammen med Greenland Venture tilført 220 millioner kroner, som skal bruges i Grønland.

- Vores opgave er at få pengene ud at arbejde, så de skaber værdier i virksomhederne og for samfundet – og når det sker, skaber det også værdier, som løber tilbage til Vækstfonden og betyder, at vi kan skyde dem tilbage i nye erhvervsprojekter.

- Vi har en særlig ekspertise inden for generationsskifter, og når virksomheder skal bygge nyt, forklarer Rolf Kjærgaard, der peger på, at mange grønlandske virksomheder er startet som enkeltmandsvirksomheder for en del år siden – og netop der er behovet for hjælp til generationsskifte stort.

Afløser for Motzfeldt

Rolf Kjærgaard afløser Christian Motzfeldt, der efter godt 18 års virke tidligere på året meddelte, at han ønskede at stoppe. Kjærgaard er rekrutteret internt i Vækstfonden, hvor han har arbejdet i næsten 18 år, de seneste fire år som investeringsdirektør med ansvar for Vækstfondens tre forretningsområder: VF Udlån, VF Fonde og VF Venture. Før da var Rolf Kjærgaard national ekspert i EU-kommissionen og specialkonsulent i Erhvervsministeriet.

Hjemmet på Frederiksberg deler 48-årige Rolf Kjærgaard med sin hustru og sin datter på 15 år.

Rolf Kjærgaard har endnu ikke været i Grønland:

- Men det kommer – og jeg glæder mig, siger den nybagte direktør.

