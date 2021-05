Ny vaccineplan – hver fjerde er vaccineret

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. maj 2021 - 10:00

Hver fjerde er vaccineret og de kommende vaccinationer til borgere over 18 år vil være med Moderna-vaccinen.

- Vaccinationsplanen er helt afhængig af vaccineleverancerne fra Danmark og derfor er det tidskrævende at lave de langsigtede forløb. Men vaccineleverancerne kommer i et stabilt tempo nu og hjulene på vaccinationsprogrammet er løbet i gang og der er opbygget et godt samt rutineret momentum, oplyses det i en pressemeddelelse.

- Det betyder at man kan administrere vaccinen flere steder på en gang - som på tirsdag, hvor der vaccineres på fire forskellige lokationer i samme tidsrum.

I Aasiaat, tilbydes vaccinen til borgere over 50 år. I de øvrige ovennævnte steder tilbydes vaccinen til alle borgere over 18 år. Gravide og ammende tilbydes dog aktuelt ikke at blive vaccineret, da vaccinen ikke er godkendt til disse grupper, oplyser coronasekretariatet, der understreger, at det er afgørende, at så mange som muligt tager imod vaccinen, så en epidemi undgås.