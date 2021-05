Ny vaccinationsplan for borgere i syd

Jørgen Schultz-Nielsen Tirsdag, 11. maj 2021 - 06:55

Da man sidst skulle vaccinere i Sydgrønland, var der mange som ikke mødte op for at få deres første vaccinationsstik. Nu har disse borgere mulighed for at blive vaccineret, oplyser Selvstyret.

Vaccinen, man tilbyder, er af typen Moderna, og myndighederne anbefaler, at alle over 18 år lader sig vaccinere for at undgå en epidemi. Dog skal ammende og gravide undlade at lade sig vaccinere.

- Det er en større logistisk opgave at administrere så store mængder vacciner over så store geografiske afstande og til så alsidige lokaliteter, så borgere opfordres til at takke ja til vaccinationen, mens vaccinationskaravanen er der i denne omgang. Hvis man vælger at takke nej til tilbuddet nu, og ombestemmer sig senere, så kan man risikere at skulle vente til vaccinen bliver mere almen tilgængelig, skriver Selvstyret i en pressemeddelelse.

Man gør desuden opmærksom på, at borgerne i Sydgrønland løbende skal holde sig ajour med de planlagte vaccinationstider, da der kan ske ændringer. Det gør man på hjemmesiden corona.nun.gl under fanen ”Vaccination” og ”Næste vaccinationssted”.

Aktuelt mandag aften så planen således ud: