Ny undersøgelse: Stress kan føre til demens

redaktionen Lørdag, 19. januar 2019 - 08:24

Forskere rundt om i verden har gået med en mistanke om, at stress kan føre til demens. Nu styrker en ny undersøgelse beviserne for, at der findes en sammenhæng.

Det skriver Fagbladet 3F.

Det nye projekt er meget omfattende. Der indgår over 47.000 danskere, som har fået en stressdiagnose. Det viser sig, at de i højere grad end andre senere i livet rammes af demens.

Undersøgelsen er udført af danske og amerikanske forskere. Den er netop offentliggjort i American Journal of Epidemiology.

Neuropsykolog Kasper Jørgensen fra Nationalt Videnscenter for Demens har tidligere set andre undersøgelser af følgerne af stress.

- Populært sagt ser det ud, som om presset slider på hjernen. Den skrumper tilsyneladende. Særlige hormonsystemer påvirkes ved langvarig stress, forklarer Kasper Jørgensen.

Den nye undersøgelse viser, at stressede mænd ser ud til at blive hårdere ramt end kvinder af demens. Der er dog en undtagelse. Posttraumatisk stress efter for eksempel voldsomme oplevelser rammer kvinder hårdere med demens.

Kasper Jørgensen fortæller, at forskellige forskningsprojekter tyder på, at det navnlig er langvarig stress, der kan svække hjernen.

- Hjernen er god til at normalisere sig efter en kortvarig periode med stress, fortæller Kasper Jørgensen. Pres i en afgrænset, kort periode kan måske ligefrem gavne.

Menneskers evne til at klare stress er meget forskellig.

- Nogle kan håndtere store belastninger, mens andre bliver presset af forholdsvis lidt. Det er meget personligt og subjektivt, hvordan vi oplever for eksempel stress på arbejdet.

- Det handler også om, om man selv har indflydelse på sine forhold, eller om man føler sig hjælpeløs, siger Kasper Jørgensen.

Nationalt Videnscenter for Demens har eksisteret siden 2007. Det ligger på Rigshospitalet i København. Her er det placeret sammen Hukommelsesklinikken for patienter med demenssygdomme.

Professor Jaimie L. Gradus fra Boston har været anfører på undersøgelsen og udgivelsen af den. De danske deltagere kommer fra Klinisk Epidemiologisk Afdeling på Aarhus Universitetshospital og Aarhus Universitet, blandt andre professor Henrik Toft Sørensen.