Ny udvalgsformand vil sætte fokus på fritidsliv

Walter Turnowsky Tirsdag, 18. juni 2019 - 12:10

Skaterparker, parcourbaner og haller med springgulv. Der er nogle af de ting, som Michael Rosing (Sam) vil arbejde for som ny formand for udvalget for børn og skole i Kommuneqarfik Sermersooq.

På udvalgsmødet senere i dag vil han blive valgt som ny formand for udvalget. Dette er et led i aftalen med IA om at Samarbejdspartiet har støttet Charlotte Ludvigsen som ny borgmester.

- Skoleområdet er naturligvis uhyre vigtigt, så det vil jeg naturligvis prioritere. Men derudover vil jeg også have et særligt fokus på fritidslivet, som jo også hører ind under udvalget, fortæller Michael Rosing (Sam) til Sermitsiaq.AG.

Han fortæller, at et seminar sidste år har inspireret ham til at tænke i andre typer idrætsfaciliteter end de traditionelle sportshaller.

- Stadig flere søger andre idrætsgrene end lige netop boldspil, som hallerne er bygget til. Derfor skal vi også skabe andre faciliteter.