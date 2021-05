Ny udgivelse: Forstå Grønland i tal

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 27. maj 2021 - 09:33

Det er ikke kun udlændinge med et svagt kendskab til Grønland, der kan have nytte af folderen ”Grønland i tal”, som Grønlands Statistik udsender hvert år. Alle her i landet kan også få en opdateret viden om Grønland.

Oplysningerne er mangfoldige og dækker over et hav af emner, og tallene bliver fremlagt på en måde, så man ikke ender med at blive talblind.

Lette og tunge emner

Hvor mange bor i de forskellige byer og bygder, hvor mange fødes og dør og hvad er dødsårsagen er blot nogle af de eksempler på viden, man kan tilegne sig via folderen.

Af andre og mere tunge emner er indblik i nationalregnskabet og de offentlige finanser. Mere jordnært er eksempelvis oplysninger om, at Grønlands fiskeriflåde i 2020 bestod af 304 fartøjer, 2.360 joller, 342 hundeslæder og 458 snescootere med fiskerilicens.

Den seneste folder er netop publiceret og du kan downloade den her via disse link alt efter hvilket sprog man ønsker at få den 40 sider store folder på:

Den grønlandske version

Den danske version

Den engelske version