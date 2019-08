Ny uddannelse skal - for eksempel - se på Trumps købsplaner

Walter Turnowsky Fredag, 30. august 2019 - 07:56

Når et nyt hold studerende i næste uge starter på uddannelsen 'Grønlandske og Arktiske Studier', så er der ikke blot tale om, at den gamle uddannelse 'Eskimologi' på Københavns Universitet har fået et nyt navn. Der er også kommet et nyt indhold.

- Vi tager i højere grad udgangspunkt i aktuelle samfundsmæssige udviklinger og aktuelle kulturelle processer, fortæller lektor Søren Thuesen om den nye studieordning.

- Naturligvis er der også mange elementer fra den gamle studieordning, der fortsætter.

Som eksempel på noget af det nye nævner Søren Thuesen den aktuelle sag med Donald Trump, der vil købe Grønland.

- Her vil det være oplagt for de studerende, at undersøge, hvad der egentlig ligger bag. Der er jo åbenlys mere på spil end man lige ser. Og hvordan påvirker hele balladen forholdet mellem Grønland og Danmark? Får det betydning for rigsfællesskabet eller Grønlands vej mod selvstændighed?

Finde nye løsninger

Den nye kandidatuddannelse er ligesom Eskimologi var det, en bred uddannelse, der både omhandler samfundsmæssige og kulturelle forhold ligesom man lærer grønlandsk som fremmedsprog igennem hele studietiden. Spørgsmål om kultur- og identitetspolitik, sociale problemstillinger, klimaændringer, minedrift og ressourceudnyttelse, økonomisk politik, koloniale og post-koloniale relationer, selvstyreprocesser, urbanisering og migration indgår i uddannelsen.

- Ved at de studerende i højere grad kommer til at arbejde med aktuelle cases, er det vores forventning, at de også i højere grad lærer, at tænke i nye løsninger, siger Søren Thuesen.

- Vi vil gerne uddanne kandidater, der kan komme ud og gøre en forskel. De senere års øgede internationale interesse for Grønland og Arktis har bestemt ikke mindsket behovet for dansk humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning og ekspertise inden for feltet.

Der var 24 ansøgere til studiet, af dem er de fem bedst kvalificerede blevet optaget. Der er studerende fra både Grønland og Danmark. Grønlandske og Arktiske Studier er en del af er en del af Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier. Rent fysisk er den dog placeret i Det Arktiske Hus sammen med en række andre arktiske institutioner, blandt andre Polarbiblioteket. Nærmeste nabo er Nordatlantens Brygge der blandt andet Grønlands repræsentation.