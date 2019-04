Ny topchef i Selvstyret udpeget

Jørgen Schultz-Nielsen Onsdag, 10. april 2019 - 09:25

Den nuværende styrelseschef i Socialstyrelsen Hans-Peder Barlach Christensen tager et karrieremæssigt højdespring og besætter den indflydelsesrige post som departementschef i Formandens Departement.

Hans-Peder Barlach Christensen blev i januar 2017 styrelseschef i Socialstyrelsen og kom dengang fra en stilling som direktør i fagforeningen SIK.

Erfaren embedsmand

Det er en erfaren embedsmand, der fremover får arbejdsplads på øverste etage i Selvstyre-tårnet i hjertet af Nuuk. Han var før SIK ansat som direktør i KANUKOKA, der siden måtte lukke, da Kommuneqarfik Sermersooq trak sig fra den kommunale sammenslutning.

Tilbage i 90erne kørte Hans-Peder Barlach Christensen et tæt parløb med landsstyreformanden Lars-Emil Johansen som dennes ministersekretær. Da Lars-Emil Johansen blev vicekoncernchef i Royal Greenland fulgte Hans-Peder Barlach Christensen med som personlig sekretær for den tidligere landsstyreformand.

Sort plet på CV’et

På det tidspunkt fostres ideen til et erhvervseventyr, der senere blev et dyrt erhvervsflop for hjemmestyret og gav en sort plet på Hans-Peder Barlach Christensens CV. Han blev nemlig ansat som direktør i selskabet Puisi A/S, som fra Nanortalik skulle producere sælolie, sælpølser, lystfremmende sælpeniser og hundefoder af sælrester til det enorme kinesiske marked.

Det viste sig, at kineserne overhovedet ikke havde interesse for produkterne, og der gik ikke mange år, før Puisi A/S med Hans-Peder Barlach Christensen for bordenden gik konkurs, og Hjemmestyret havde tabt et større tocifret millionbeløb. Et projekt der også kastede mørke skygger på Jonathan Motzfeldt og Lars-Emil Johansen, der med projektet havde håbet at skabe masser af arbejdspladser i Sydgrønland.

Tiltrædelse

Hans-Peder Barlach Christensen tiltræder stillingen som departementschef den 12. juni.

Han er opvokset i Grønland, og uddannet etnograf ved Aarhus Universitet og har en lederuddannelse fra Henley Management School, oplyser formanden for bedømmelsesudvalget, departementschef i finansdepartementet Nikolai S. Christensen.

Hans-Peder Barlach Christiensen er 54 år og er gift med Henriette Clasen. Sammen har de to voksne børn.

- Jeg ser frem til at arbejde sammen HP og trække på hans mange erfaringer, som han har opbygget gennem en lang karriere i offentligt regi og med strategiske arbejde. Jeg er sikker på, at HP netop på grund af sine erfaringer kan bidrage aktivt til styringen og udviklingen af centraladministrationen og af Formandens Departement, udtaler Kim Kielsen.

Der var seks ansøgere til stillingen, oplyses det.