Ny topchef og ændret strategi

Redaktionen Fredag, 17. december 2021 - 07:41

Greenland Minerals var i sidste uge ude med en børsmeddelelse, der fik flere medier til at skrive, at det australske selskab ville forlade Grønland. Det kan man dog ikke udlede af børsnoteringen.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

I børsnoteringen står der, at selskabet har fået ny direktør, samt at de med afsæt i de »lovgivningsmæssige og administrative ændringer i Grønland vil udvide projektporteføljen og søge nye muligheder inden for relaterede mineral- og metalsektorer for derved at skabe større aktionærværdi.«

Med andre ord så beroliger de aktionærerne med, at de udover aktiviteterne i Grønland også vil se andre steder hen som følge af de ændrede lovkrav.

Fokus på finansiering

Australske John Mair, der var uddannet geolog, er dermed fortid som direktør for Greenland Minerals. Fremadrettet hedder den øverste chef Daniel Mamadou, og han kommer fra den finansielle sektor i Singapore.

Via sit selskab Welsbach Holding har han finansieret efterforsknings- og udviklingsprojekter med kritiske metaller og mineraler til den grønne omstilling. I august 2021 blev han valgt ind i bestyrelsen for det canadiske selskab Medallion Resources, der arbejder på at etablere anlæg til separation af sjældne jordarter primært med udgangspunkt i mineralet monazit, som har kemiske ligheder med Kuannersuits steenstrupin herunder også et højt indhold af thorium.

Udskiftningen af direktør tyder altså ikke på, at Greenland Minerals har ønsker om at forlade Grønland lige foreløbig, men måske snarere, at strategien skal være en anden. I Departementet for Råstoffer har man aktuelt en dialog med Greenland Minerals om den fortsatte proces set i lyset af den politiske godkendelse af den nye lov mod uran.

Læs hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: