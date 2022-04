Ny tiltag skal forebygge spirituskørsel

Kassaaluk Kristensen Fredag, 01. april 2022 - 15:59

Har du drukket for meget, eller kan du allerede mærke, at det bliver en længere aften end fyraftensbajer fredag?

Byens største værtshusselskab Nilak A/S, der driver fem beværtninger i hovedstaden, har indført et nyt tiltag, så deres kunder ikke ender med at sætte sig ind på førersædet i bilen i påvirket tilstand.

- Vi skal også være med til at tage samfundsansvar som beværtninger. Derfor starter vi kørselsordning om fredagen, siger Laarseeraq Chemnitz Egede, direktør i Nilak A/S.

Beværtningerne Daddys og Killut tilbyder deres kunder at køre deres bil til hjemmet, hvis kunderne ikke vil efterlade bilen ved beværtningen en fredag aften. Det bliver personalet i beværtninger, der kører kundernes biler hjem, hvis de ønsker det.

Laarseeraq Chemnitz Larsen blev inspireret til at lave en kørselsordning under en sammenkomst med venner.

- En ven sagde, at han var nødt til at køre sin bil hjem først, hvis han skal være sammen med os. Jeg siger ikke, at alle laver dumme beslutninger. Men med sådan en ordning er vi med til at sikre, at færre sætter sig ind i bilen, efter de har drukket alkohol, siger Laarseeraq Chemnitz Egede.

Spiritusbilister tages

Næsten hver weekend stopper politiet en bilist, der har valgt at sætte sig bag rattet efter at have indtaget for meget alkohol på en aften.

LÆS OGSÅ: Flere spritbilister stoppet

De seneste døgnrapporter fra politiets vagtcentral for de sidste to weekender viser, at 10 spiritusbilister er stoppet af politiet. Langt de fleste af sagerne er i Nuuk.

- Med det nye tiltag er vi forhåbentlig med til at forebygge spirituskørsel, siger Laarseeraq Chemnitz Egede til Sermitsiaq.AG.