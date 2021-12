Ny tilladelse: Gasser fra Grønland

Redaktionen Onsdag, 29. december 2021 - 13:29

Naalakkersuisut har netop godkendt to ansøgninger fra det engelske selskab Skyfire Ltd, der vil efterforske et område i Østgrønland for gasser som helium og hydrogen. Det er første gang, at Naalakkersuisut har meddelt tilladelse af en sådan efterforskning i Grønland.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

På GEUS kalder chefkonsulent ved Videncenter for Mineralske Råstoffer og Materialer, Per Kalvig, projektet for spændende. Han kender ikke til baggrunden for Skyfire Ltd.’s ansøgning, men vurderer, at den falder fint i tråd med den stigende efterspørgsel på helium.

– Helium er en inaktiv gas med mange anvendelsesområder: Nogle af de største områder er til superledende magneter til hospitalsscannere (MRI), svejsning, til anvendelse ved fremstilling af mikrochips og andre komponenter til den digitale industri, til anvendelse ved fremstilling af lyslederkabler, samt til rumfartsindustrien. I mange tilfælde er det ikke muligt at erstatte helium med en anden gas. Og efterspørgslen er stigende, med Asien som motoren i efterspørgslen, siger Per Kalvig.

Læs hele historien i denne uges udgave af Sermitsiaq, som du kan få adgang til her: