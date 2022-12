Ny terminal er beregnet til spidsbelastning

Redaktionen Fredag, 09. december 2022 - 16:49

Terminalen ved den nye internationale lufthavn i Nuuk er ved at tage form. Alle kan følge med i byggeriet, når de går eller kører forbi den nye lufthavn på vej til den gamle. Vi prøver her at finde ud af, hvordan den kommer til at fungere i dagligdagen. I sidste uge bragte vi arkitekternes ideer med den nye terminal. I denne uge fortæller projektdirektør Aviaaja Karlshøj Poulsen om, hvordan den nye terminal kommer til at fungere.

Hvor mange passagerer forventer man skal kunne passere gennem terminalen ad gangen?

Terminalen er udlagt til spidsbelastnings time for 400 ankommende og 400 afrejsende på samme tid.

Hvor mange kan opholde sig i cafeteriet og venteområde ad gangen?

­– Der indrettes et ca. 300 kvadratmeter stort areal på første etage foran udgangen fra bagageudlevering og toldfilter med cafe og ophold, hvor der vil være udkig til afgangshallen og flyforpladsen. Det er også herfra man skal igennem securitykontrol, når man skal rejse.

Er der plads til, at der samtidig med ankomster kan være afgange med små fly ud i landet?

Ja. Der er på flypladsen standplads til både Airbus’en og syv standpladser for henholdsvis Dash 8, helikoptere med videre. Terminalens flow er designet til at håndterer dette, fortæller Aviaaja Karlshøj Poulsen.

