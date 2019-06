Ny Tarrak-album på trapperne

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 18. juni 2019 - 16:47

Rapperen, der blandt andet er kendt for den provokerende musikvideo Tupilak, udkommer snart med et nyt album, som han kalder ‘Josef Tarrak’.

LÆS OGSÅ: Provorapper klar med debutalbum

Den grønlandske rapper oplyser dog, at hans kommende album er anderledes i forhold til den første, der udkom for knap tre år siden.

- Den er meget anderledes. Det er ikke de samme toner, som jeg brugte med min første album. Jeg har udviklet mig som rapper igennem årene, og det vil kunne høres i det nye album, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han vil ikke fortælle, hvornår albummet kan købes. Når den er tilgængelig vil han annoncere det på sin side på facebook.

En lang rap-musik

Den kommende album har i alt 18 sange, hvor varighederne varierer. Josef Tarrak-Petrussen oplyser, at sangene vil glide over hinanden, så hele albummet kan lyde som en lang sang.

Derudover har han valgt at lave et par sange sammen med sangerne fra børnehjemmet i Uummannaq.

- Vi klikkede sammen med det samme, da jeg første gang mødte dem for to år siden. Jeg lovede, at jeg ville synge nogle sange med dem, og de passede perfekt til de sange, fortæller han om mødet med børnehjemsbørnene.

Fansene kan glæde sig til at lære rapperen bedre at kende gennem det kommende album. For den mere voksne Josef skinner igennem lyden af rap-musikken.

- Der er mere af mig i det album. Mere gennemtænkte sange. Mens jeg arbejdede med sangene har jeg udviklet mig meget, både som person og som rapper, det kan fansene glæde sig til at høre i mit album, slutter han.