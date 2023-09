Ny talerstol for de unge

Redaktionen Torsdag, 07. september 2023 - 16:18

Når erhvervsfolk, politikere og andre beslutningstagere mødes til den stort anlagte erhvervskonference Future Greenland i maj 2024, bliver de budt velkommen med klare budskaber fra de unge.

Budskaberne formuleres af de unge på deres helt egen erhvervskonference, Future of Greenland, hvor elever fra folkeskolens ældste klassetrin, gymnasie- og handelsskoleelever, KTI-elever og studerende på videregående uddannelser mødes i Katuaq i Nuuk.

Formålet med den unge version af Future Greenland konferencen er at give de unge mennesker, der er Grønlands fremtid, muligheden for at blive hørt, og den røde tråd i ungdomskonferencen er begrebet bæredygtighed.

- Konferencen skal handle om bæredygtighed fra forskellige vinkler, og det bliver en blanding af oplæg, paneldebatter og involvering af deltagerne. Målet er at give en ægte konferenceoplevelse til de unge mennesker og vise dem denne side af civilsamfundet samt give dem mulighed for at møde nogle af Grønlands politikere og profiler, forklarer direktør Christian Keldsen, Grønlands Erhverv, som står bag initiativet.

