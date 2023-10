Ny studenterforening protesterer mod udhuling af uddannelsesstøtten

Kassaaluk Kristensen Onsdag, 04. oktober 2023 - 07:48

En ny studenterforening under Ilisimatusarfik har set dagens lys. IIP, Ilisimatusarfimmi Ilinniartut Peqatigiiffiat, har holdt en stiftende generalforsamling torsdag den 28. september, hvor 34 studerende deltog.

Foreningen ønsker at gøre dagligdagen lettere for universitetsstuderende, så fokus kan være på studiet. Og der kommer uddannelsesstøtten naturligt ind i debatten. Foreningen mener, at støtten til de studerende er for lav.

- Et liv som studerende kan være hårdt, når man hele tiden spinker og sparer for at klare en hel måned ad gangen. Studiestøtten er blevet hævet med 134 kroner pr. måned efter at have været fast i årtier. Stigningen er allerede ædt op af inflationen i samfundet og gør ikke en reel forskel for de studerende, siger den nye formand i foreningen, Lars Jørgen Kleist, der er jurastuderende i Ilisimatusarfik.

Stigende udgifter i samfundet

Omkring 700 studerende er tilknyttet Ilisimatusarfik, herunder universitetet og lærerseminaret samt sundhedsuddannelsen.

Uddannelsesstøtten i dag er 4.834 kroner pr. måned, og 1.000 kroners tillæg pr. barn for studerende med hjemmeboende børn.

- Madvarer, tøj og anden husholdning stiger i pris. Det kan mærkes på de studerendes økonomi. Mens politikerne ønsker flere i uddannelse, udhules vores økonomi. Hvis vi skal arbejde ved siden af under studiet, går det ud over vores studier, hvor der er risiko for, at vi kommer bagud. Det er et fuldtidsarbejde at studere på Ilisimatusarfik, siger Lars Jørgen Kleist.

Forholdene bør tilpasses

Grønland er et af relativt få lande, der tilbyder gratis uddannelse samt en månedlig uddannelsesstøtte. Den nye formand i IIP mener dog, at forholdene i Grønland ikke kan sammenlignes med andre landes uddannelsessystem:

- Der er færre muligheder for fondsansøgninger og færre muligheder for stipendier i Grønland. Derfor er der stadig behov for uddannelsesstøtte, og især at hæve støtten, hvis man vil have færre falder fra under uddannelse, siger han til Sermitsiaq.AG.

- Vi opfordrer alle studerende ved Ilisimatusarfik at blive medlem af vores nye forening, da vi vil være stærkere i fællesskab og løfte vores daglige vilkår, opfordrer foreningen.

Den nye forenings bestyrelse er:

Lars Jørgen Kleist, formand

Iseraq Isaksen, næstformand

Ululinannguaq Olsen, kasserer

Ane Marie Motzfeldt, referent

Frederik Berthelsen, medlem

Mona Hansen, medlem

Filip Puljiz, medlem

Malik Hansen, Norja Walther, Karen Olsen-Lyberth, Mia Sandgreen, Ineqi Kielsen og Allan Siegstad er valgt som suppleanter i bestyrelsen.