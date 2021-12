Ny strømafbrydelse i Nuuk

Thomas Munk Veirum Onsdag, 01. december 2021 - 07:27

Obs. Opdateret med oplysninger fra Nukissiorfiit og Grønlands Politi.

Grønlands Politi oplyser onsdag morgen, at man er ved at danne sig et overblik over det nye nedbrud.

Vagtchef Mads Lynge siger til Sermitsiaq.AG, at der tilsyneladende er strøm i bydelen Qinngorput, men at andre dele af Nuuk er mørklagt.

- Vi har vores beredskab oppe at køre igen, og vi håber på at komme med en udmelding inden for kort tid, siger Mads Lynge.

Strøm er tilbage

Omkring kl. 8 skriver Nukissiorfiit på Facebook, at selskabet har genetableret strømmen i dele af Nuuk:

- Nukissiorfiits teknikere arbejder fortsat på højtryk for at få alle resterende kunder koblet ind igen, står der videre.

I en pressemeddelelse oplyser politiet, at Tusass har meddelt, at telefon- og internetforbindelser er i normal drift på trods af afbrydelsen.

Politiet gør desuden opmærksom på, at DMI har udsendt stormvarsel for Nuuk, og der er meget glat på vejene.

Politiet: Udvis stor påpasselighed

- Grønlands Politi opfordrer derfor borgerne i Nuuk til at udvise stor påpasselighed, når de færdes i trafikken. Grønlands Politi forventer at udsende yderligere oplysninger, såfremt der måtte ske nye driftsforstyrrelser, skriver politiet.

Kommuneqarfik Sermersooq har meldt ud, at flere skoler og daginstitutioner er uden strøm onsdag morgen.

- Skoler og institutioner uden strøm holder lukket, men der vil stadig være personale tilstede, der kan tage imod børn der møder op alligevel, skriver kommunen på sin hjemmeside.

Omfattende nedbrud tirsdag

Natten til tirsdag og en stor del af tirsdagen var Nuuk uden strømforsyning, hvilket også forårsagede problemer for mobil- og internetforbindelser.

Problemerne skyldes ifølge Nukissiorfiit, at transmissionslinjen fra vandkraftværket i Buksefjorden brød ned som følge af stormvejr.

Problemerne betød af tusindvis af borgere var uden strøm, vand og varme tirsdag.

Tirsdag aften meldte Nukissiorfiit, at store dele af Nuuk igen blev forsynet med strøm og vand, men her til morgen er der altså nye problemer.