Ny strategi: Royalty bevares

Walter Turnowsky Lørdag, 02. november 2019 - 10:08

Mineselskaberne skal fortsat betale royalty på samme niveau som hidtil, hvis en ny råstofstrategi bliver ført ud i livet.

Royalty betyder, at selskaberne skal betale en afgift for de råstoffer de udvinder uanset om de har et overskud på deres aktiviteter eller ej.

Efter en intens debat blev ordningen med royalty for mineprojekter indført i 2013. Argumentet for er, at man sikrer landskassen indtægter, når der bliver udvundet og eksporteret råstoffer og at virksomheden ikke kan skjule et eventuel overskud i udlandet. Argumenterne imod går på, at det gør det dyrere at starte et projekt op, da selskabet skal betale royalty, selvom det endnu ikke er begyndt at tjene penge.

Satser er konkurrencedygtige

Naalakkersuisut har netop sendt en råstofstrategi i høring, som skal tiltrække flere mineselskaber til landet. I den forbindelse har man også set niveauet for skatter og royalty efter i sømmene.

- Grønland er i konkurrere med hele verdenen om at tiltrække investeringer til råstofindustrien. Et af de parametre, som investorer kigger på, er skatte- og royaltysystemet, hedder det i udkastet til strategien.

Derfor har man undersøgt, hvordan Grønland på det punkt ligger i sammenligning med andre lande. Og konklusionen er, at der ikke er grund til at ændre noget.

- Analysens konklusion er, at niveauet for de fire royaltysatser i Grønland fortsat er rimelige i forhold til at sikre Grønlands konkurrenceevne og en rimelig andel af indtægterne fra udvinding af mineraler. andel af indtægterne fra udvinding af mineraler.

Satserne for royalty er: