Ny strategi understreger: USA er central partner i Arktis

- USA - en enestående og afgørende partner for Danmark.

Sådan står der på en af de første sider i en ny strategi for Danmarks udenrigs- og sikkerhedspolitik, som den danske regering med statsminister Mette Frederiksen i spidsen har præsenteret denne uge.

Også i Arktis gælder det, at USA er en central partner, står der i strategien:

- Vi står sammen med USA om at håndtere de stigende spændinger, som følge af bl.a. russisk militær opbygning i Arktis. Om at fastholde målsætningen om Arktis som lavspændingsområde. Og om at bekæmpe klimaforandringerne, værne om miljøet, samarbejde om forskning samt at skabe bæredygtig udvikling til gavn for de mennesker, der bor i regionen.

- Vi skal ikke være naive

I selve strategien er der også et særskilt afsnit om, at den danske regering sammen med Grønland og Færøerne vil arbejde for 'stabilitet og fredelig, bæredygtig udvikling i Arktis og Nordatlanten.'

- For stigende spændinger i Arktis udgør en trussel mod hele rigsfællesskabet og den globale sikkerhed, står der i strategien.

Regeringen har til formålet ridset tre fokusområder op:

- vil styrke samarbejdet i rigsfællesskabet

Her nævner regeringen, at der er oprettet et stående kontaktudvalg på ministerniveau, som skal sikre en tættere dialog om udenrigs-, sikkerheds- og forsvarspolitiske spørgsmål med særlig vægt på de spørgsmål der har betydning for Færøerne og Grønland.

- vil arbejde for fred og stabilitet i Arktis

Regeringen vil blandt andet arbejde for, at alle arktiske stater overholder deres forpligtelser og løser uoverensstemmelser gennem samarbejde, med udgangspunkt i Ilulissaterklæringen. Der er dog et men:

- Men vi skal ikke være naive. Vi skal være klar til at håndhæve vores suverænitet og interesser i hele rigsfællesskabet. Og sikre at vi kan løse både civile og militære opgaver i regionen. Det gør vi bl.a. gennem Arktis-kapacitetspakken, der skal styrke Forsvarets tilstedeværelse og overvågning i Arktis og Nordatlantens, skriver regeringen (se faktaboks).

Arktisk kapacitetspakke Regering har med Folketinget i ryggen besluttet at anvende 1,5 mia . kr . til en kapacitetspakke, der fra 2023 vil styrke Forsvarets overvågning og tilstedeværelse i Arktis og Nordatlanten. Med investeringer i langtrækkende droner, radarer og satellitovervågning mv. styrkes både Forsvarets militære kapacitet og Forsvarets evne til at støtte civilsamfundet i form af redningsoperationer, miljøovervågning, fiskerikontrol, klimaovervågning og –forskning. Kilde: Regeringens udenrigs- og sikkerhedspolitiske strategi​​​

- vil bakke op om NATO’s rolle i Arktis og Nordatlanten

- Vi støtter op om NATO’s øgede opmærksomhed på regionen. Det gælder fx NATO’s indsats i Nordatlanten for at beskytte de vigtige forsyningslinjer mellem Nordamerika og Europa. Det er en naturlig konsekvens af de stigende geopolitiske udfordringer i regionen, drevet ikke mindst af Rusland, lyder det fra regeringen, står der i strategien.

Udenrigs- og sikkerhedspolitiske spørgsmål har lejlighedsvis givet anledning til gnidninger internt i Kongeriget de senere år, hvor både Grønland og Færøerne har ønsket mere handlefrihed og inddragelse på områderne.

Eksempelvis har kapacitetspakken, som den danske regering og Folketinget har lanceret, skabt debat her i landet.