Ny stab: Pengene findes senere

Søndag, 19. december 2021 - 08:02

Finansieringen af den nye midlertidige stab går gennem en konto på finansloven, som går til foranstaltninger for coronabekæmpelsen i landet. Kontoen giver Naalakkersuisut hjemmel til at afholde merudgifter til foranstaltninger for at bekæmpe og håndtere coronasituationen i Grønland.

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker forklarer, at der ikke er oprettet særkonto til formålet, men at afdelingen finansieres gennem den allerede eksisterende konto.

Den nye afdeling skal arbejde for at inddæmme smitten af coronavirus. Det optimale tiltag for at inddæmme smitten vil være at indsætte flere analysemaskiner til tests de steder, hvor der er ukontrolleret smitteudbrud.

Naalakkersuisoq for sundhed Kirsten L. Fencker forklarer, at det ikke kan lade sig gøre, da der er behov for bioanalytikere på stedet, der kan håndtere maskinerne.

- Den næstbedste løsning er at sætte flere smitteopsporere ind, så vi hurtigere kommer i kontakt med personer, der har været i nærkontakt med de smittede, forklarer hun til Sermitsiaq.AG.

Altid arbejde at finde

Sundhedsledelsen har oplyst, at det forventes, at afdelingen skal have omkring 15-20 medarbejdere, der skal arbejde med smitteopsporing. Naalakkersuisoq for sundhed er ikke informeret om de ansatte skal arbejde i Nuuk eller andre steder, men er ikke afvisende overfor, at der kan være flere smitteopsporere, der arbejder lokalt i enkelte byer.

Samtidig forsikrer hun, at der altid er andet arbejde indenfor sundhedsvæsenet for de ansatte i den nye afdeling, hvis smitten mod al forventning skulle blive aftagende før der er gået seks måneder.

Mangel på smitteopsporere presser

Naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker erkender, at den primære årsag til, at departementet, sundhedsledelsen og Landslægeembedet har etableret Coronamik Akiuineq / Corona Bekæmpelsen er, at den nuværende smitteopsporerstab ikke kan følge med, da de mange smittede har mange nærkontakter.

- Vi har oplevet forsinkede testresultater i især under udbruddene i Upernavik og Qasigiannguit. Men også personalet i smitteopsporingen har været under stort pres, og kan ikke følge med i at kontakte nærkontakter, der skal i karantæne og skal testes. Den nye stab skal styrke arbejdsgangene i smitteopsporingen, fortæller Kirsten L. Fencker til Sermitsiaq.AG.