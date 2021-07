Ny smittet fundet i Nuuk

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 03. juli 2021 - 18:29

En person er blevet konstateret smittet med Corona-virus i Nuuk. Smitten blev konstateret dages testen for indrejsende, lørdag den 3. juli.

Selvstyret oplyser i en pressemeddelelse, at personen har overholdt karantænen, og at smitterisikoen derfor vurderes at være lav.

- På grund af den stigende udbredelse af den særligt smitsomme deltavariant af Corona-virusset i Europa, har landslægeembedet besluttet at personer, der sad i nærheden af den smittede i flyet, vil blive kontaktet, med henblik på at blive testet også selvom de er fuldt vaccinerede, oplyser Selvstyret.

Coronavariant uvist

Hvilken coronavariant, som personen skulle være smittet med vides endnu ikke. Prøven vil derfor blive sendt til Danmark, så varianten kan blive afklaret.

- Det kan ikke undgås, at delta-varianten kommer til Grønland. Alle rejsende og kontakter til rejsende med symptomer på Covid-19 opfordres til at lade sig undersøge for Covid-19, lyder det.

Sidste, der var smitteudbrud af coronavirus i Nuuk var det med den engelske variant af coronavirus, hvor flere medarbejdere tilknyttet til lufthavnsbyggeriet, der var smittet.