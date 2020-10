Ny smitterekord i DK: 1191 bekræftede tilfælde

RITZAU Fredag, 30. oktober 2020 - 10:45

Der er registreret yderligere 1191 tilfælde af coronavirus i Danmark. Det viser den daglige opgørelse fra Statens Serum Institut.

Det er det højeste antal på et døgn. Det hidtil højeste smittetal blev registreret 26. oktober, hvor der var 1056 bekræftede tilfælde.

Med til historien hører dog også, at der er kommet svar på 71.059 test, hvilket også er rekordhøjt.

Det svarer til, at knap 1,7 procent af testene var positive for covid-19. Torsdag var andelen, der var testet positiv, knap 1,8 procent.

Dermed ser det ud til, at antallet af nye smittede ligger relativt stabilt. Det siger Lars Østergaard, ledende overlæge på Aarhus Universitetshospital og professor på Aarhus Universitet.

Antallet af indlagte stiger med fem

- Man skal se på forholdet mellem antallet af prøver, der bliver taget, og det antal nye, der findes smittede. Det er ikke nok bare at forholde sig til det enkelte tal, som så er rekordhøjt, siger han.

Der er sket 33 nye indlæggelser af patienter med covid-19. I alt stiger antallet af indlagte med fem til 144 personer. Det skyldes, at der er blevet udskrevet personer.

Antallet af indlagte er på samme niveau som i midten af maj.

Derudover er der registreret yderligere tre dødsfald, hvilket bringer det samlede antal op på 719.

Vigtigt at følge udviklingen

Ifølge Lars Østergaard er det værd at holde nøje øje med de daglige smittetal for at se effekten af de nyligt indførte restriktioner såsom påbud om mundbind eller visir indendørs på alle offentlige steder.

Mandag blev forsamlingsforbuddet sænket fra 50 til 10 personer.

- Der går jo lidt tid, før man ser effekten af dem (restriktionerne, red.).

- Men det er vigtigt at følge udviklingen meget nøje dag for dag, så man kan vurdere, om det er tid til at foretage yderligere restriktioner eller måske endda lempe dem, vi allerede har, siger Lars Østergaard.

/ritzau/