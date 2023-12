Ny småskalalov åbner for muligheder: Turister på mineraljagt

Trine Juncher Jørgensen Fredag, 22. december 2023 - 15:29

Palle Møller, Kaali Fencker, Salik Kielsen og en række andre småskalaaktører var onsdag i sidste uge inviteret til møde med Naalakkersuisoq for råstoffer, Naaja H. Nathanielsen, om de forventede ændringer i den kommende småskalalov på baggrund af høringssvar.

Ifølge de tre aktører muliggør loven, at de kan komme i gang med udvikling af geoturisme og forarbejdning af smykkesten på et helt andet niveau end hidtil.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Palle Møller er dog ærgerlig over, at der i mange af høringssvarene fra de store råstofselskaber og deres advokater ikke er meget imødekommenhed over for de små aktører:

– Råstofselskaberne bør efter min mening ikke blokere for, at erhvervet i Grønland kan udvikle sig. Jeg anerkender, at der kan være krydsfelter mellem stor- og småskala, men i min verden bør vi kunne sameksistere uden de store problemer, siger Palle Møller, der er indehaver af smykkeværkstedet Kassoq i Nuuk.

