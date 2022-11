Ny SIK-løn træder i kraft slut-november

Kassaaluk Kristensen Mandag, 14. november 2022 - 13:56

Som følge af indgåelsen af de nye overenskomster mellem SIK og Selvstyret samt kommuner, skal lønnen for SIK-medlemmer reguleres i forbindelse med lønudbetaling i slutningen af november. Regulering af lønnen sker med tilbagevirkende kraft fra den 1. april 2022.

Det oplyser fagforbundets SIK på sin hjemmeside.

- Jeg er meget positivt overrasket over, at lønreguleringen allerede kan ske i slutningen af november. Det er et godt arbejde fra den anden parts side, siger fagforbundsformand Jess G. Berthelsen.

Opjusteringer foretages på lønninger inden for i alt 20 overenskomster. Den samlede lønsum stiger med otte procent for perioden 2022 til 2026 ifølge den nye aftale, som blev indgået mellem parterne i midten af november.

Forskellige resultater

For første gang i SIK’s historie kan medlemmer ikke forvente helt samme lønløft i deres overenskomster. Hovedbestyrelsen i SIK har krævet, at forhandlingsparterne skulle have en fokusgruppe, som skal have bedst mulige resultat i perioden 2022-2026.

- Det gælder blandt andet afdelingsledere, portører og socialmedhjælpere. Disse faggrupper mangles altid i daginstitutioner og alderdomshjemmene. Så dem har vi haft som fokusgruppe, der skal have mere i løn end andre faggrupper som også vil få et mindre lønløft, siger Jess G. Berthelsen.

LÆS OGSÅ: Den nye SIK-løn er på plads

Udover disse kan kontorfuldmægtige under SIK også forvente et større lønløft, da disses overenskomster også skal følge med i AK’s medlemmer, der også arbejder som kontorfuldmægtige, forklarer Jess G. Berthelsen.

LÆS OGSÅ: Fagforeningsstrid i lys lue: Retssekretærerne kæmper for at slippe ud af SIK

Formanden for SIK oplyser, at de nye overenskomster vil ligge klar på fagforeningens hjemmeside i starten af det nye år, når disse er blevet renskrevet.