Populær vandrerute får ny sydlige rute til sommer

Dorthea Reimer-Johansen Onsdag, 14. februar 2024 - 09:37

I sommeren vil vandrere have mulighed for at vælge enten den sydlige eller den nordlige rute, når de passerer Eqalugaarniarfik eller Kangerluarsuk Tulleq. Vandrere har ellers mulighed for at vælge den sydlige rute, men må bruge GPS eller kort for at finde vejen, da ruten ikke er markeret endnu. Ruten bliver nemmere at begive sig til sommer.

Brug for seks lokale frivillige

For at markere den 50 kilometer rute af Arctic Circle Trail har Arctic Circle Business brug for frivillige:

- Vi bruger fem-seks dage i midten af juli på at placere markeringsstave – som dem der bruges til at markere skisporet – langs den alternative rute. Ruten vil gøre det muligt for vandrere at undgå ATV-sporet mellem Kangerluarsuk Tulleq og Eqalugaarniarfik, oplyser ACB.

Disse er krav til de frivillige:

Være tilgængelig i seks dage fra omkring den 15. juli. Datoerne fastlægges af de frivillige selv.

Være i god fysisk form. Den sydlige rute er mere krævende end den eksisterende Arctic Circle Trail.

Skal kunne klare sig selv. Du skal kunne bære alt dit udstyr og campinggrej selv.

Være klar til at bære op til 2 kg ekstra udstyr. Dog kun på kortere strækninger. Markeringsstavene er stablet ude på ruten. De skal samles op og placeres efterhånden, som ruten tilbagelægges.

Være klar på at melde til turen inden slutningen af marts 2024.

Vandregruppen bliver ledet af Destination Arctic Circle Trail’s manager, Lisa Germany. Formentlig deltager der også en repræsentant fra US Nationalpark service.

Interesserede, der ønsker flere oplysninger, bedes at kontakte Lisa på mail: lisa@acb.gl eller tlf.: 85 35 00.