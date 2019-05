Ny RG-trawler udnytter fisken 100 procent

Redaktionen Søndag, 26. maj 2019 - 08:12

Royal Greenlands nye trawler skal udnytte hele fisken. Trawleren har udstyr med anlæg til fremstilling af fiskemel og fiskeolie så al fisk, hellefisk og torsk, kan udnyttes.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Trawleren forventedes ellers at ankomme til Grønland torsdag den 23. maj. Royal Greenland oplyser til Sermitsiaq, at trawleren endnu er i Bilbao, men sejler til Grønland så snart udstyret er modtaget. Trawleren vil hente besætning i Island i løbet af næste uge og starter med at fiske efter hellefisk i Østgrønland, hvor hele fangsten bliver udnyttet.

- Det gør, at vi kan udnytte 100 procent af fangsten, hvor vi tidligere med specielt filet produktion kun udnyttede 30 procent af torsken, hoveder, ben og indvolde røg ud igen, men nu kan vi udnytte det hele, fortæller produktionsdirektør i Royal Greenland Lars Nielsen til avisen Sermitsiaq og oplyser, at trawleren ikke sejler på tung bunkerolie (HFO), der forurener.

Efter leveringen skal diverse udstyr ombord.

– Skibet sejler fra værftet til Island og skifter besætning, hvorefter det fortsætter til Østgrønland og begynder at fiske hellefisk, forklarer Lars Nielsen og oplyser, at Royal Greenland forventer at holde dåb og åbent skib i Nuuk engang efter sommerferie, når skibet kommer til Vestgrønland.

– Vi glæder os selvfølgelig til at vise skibet frem for alle interesserede, tilføjer han.

Trawleren har kostet omkring 300 millioner kroner, hvortil kommer redskaber og diverse ting, der ikke leveres af værftet. Sejlklar koster den nye trawler, Sisimiut, omkring 315 millioner kroner.

Større fartøj

Den nye Sisimiut er væsentligt større end den gamle Sisimiut. Gamle Sisimiut er 66 meter lang og 14 meter bred. Den nye er 83 meter lang og 17 meter bred.

– Det skyldes, at vi gerne vil have mere lastekapacitet.

