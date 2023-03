Ny rekord: 13-årige Randi sparker til bolden på 2,14 meter højde

Kassaaluk Kristensen Søndag, 19. marts 2023 - 15:30

Hun kan ikke nå bolden ved at række hånden op. Men hun kan i den grad sparke til den ved at hoppe, sparke bolden med det ene ben, og lande med det samme ben.

Randi Zeeb Sigurdsen kan nu kalde sig for at være indehaver af rekorden for højeste spark i one foot high kick. Hun sparkede til sælskindsbolden, der hang i 2 meter og 14 centimeters højde under legenes sidste dag, lørdag den 18. marts.

- Lige før jeg skulle tage tilløb til at skulle gennemføre mit hop og spark, der tænkte jeg, at jeg sagtens kan klare det. At jeg kan nå bolden. Jeg blev meget glad da jeg lykkedes med springet, for jeg kunne se, jeg var lige ved at sparke forbi, fortæller Randi Zeeb Sigurdsen til Sermitsiaq.AG om bedriftet.

Det er første gang hun deltager ved Arctic Sports legene i Grønland, men har deltaget i Arctic Winter Games.

Populære sportsgrene

Arctic Sports er en populær sportsgren i Ikerasak ved Uummannaq, hvor Randi Zeeb Sigurdsen på 13 år kommer fra.

Og det kan ses på resultater, Randi Zeeb Sigurdsen når under årets Arctic Sports Greenland, der blev afholdt i Nuuk denne uge.

Forbundet Arctic Sports Greenland har kåret holdet fra Ikerasak for at have udvist bedste sportsånd under legene og for at have vist bedste resultater. Holdet havde samlet i alt 353 point, og havde dermed flest point blandt de deltagende klubbe.

Bedste sportsånd

- Fleste deltagere i legene har stemt på holdet fra Ikerasak for at have udvist bedste sportsånd for vores sportsgrene. I er alle rollemodeller. Som det første hold nogensinde får I dermed diplomet Nuka for jeres indsats, siger formand for Arctic Sports Greenland, Bolethe Stenskov under overrækkelsen.

- I Ikerasak er vi vilde med Arctic Sports. Der er godt engagement blandt indbyggerne, og jeg oplever også at der er god støtte at hente i Ikerasak. Alle kan deltage til træningen, og det er godt, siger Randi Zeeb Sigurdsen.

Randi Zeeb Sigurdsen har også vundet i tre discipliner andre discipliner, som er triple jump, two foot high kick og kneel jump. Under årets Arctic Winter Games, hev hun også fem medaljer hjem.

Arctic Sports legene skal gennemføres i Qaqortoq til næste år.