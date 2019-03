Ny rapport: Stort behov for bedre tolke i retssalene

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 26. marts 2019 - 12:28

Enhver, der er anklaget for en forbrydelse, har ifølge menneskeretten ret til gratis bistand af en tolk, hvis vedkommende ikke forstår eller taler sproget i retten. Alligevel peger en ny undersøgelse fra Ilisimatusarfik og Institut for Menneskerettigheder på, at der er udfordringer med tolkningen i kriminalsager ved retterne i Grønland.

Det skriver Institut for Menneskerettigheder i en pressemeddelelse.

- Mennesker i Grønland taler både forskellige sprog og meget forskellige dialekter. Derfor er det helt afgørende for at kunne sikre retssikkerheden for de tiltalte, at tolkningen fungerer godt, siger Laila Hedegaard Pedersen, afdelingsleder for Oversættelse og Tolkning ved Ilisimatusarfik. Hun har været med til at lave rapporten, der kommer med en række problematikker, som man oplever i retssalene rundt om i landet.

Udfordringerne

Der er flere udfordringer, som skaber misforståelser i landet retssale hvad angår sprog og tolkning. Et par af de udfordringer er følgende:

Ingen ensartet terminologi i retten.

Terminologilisten er forældet

Forskellige dialekter og sprog skaber misforståelser

Ikke nok kompetente freelancetolke

- Rådet for Grønlands Retsvæsen bør overveje, om der skal indføres en godkendelsesprocedure for tolke i retsvæsenet med faste kriterier for, hvad tolkene skal kunne for at blive brugt i retssager. Det gælder ikke mindst for freelancetolke, siger Laila Hedegaard Pedersen i en pressemeddelelse.

Anbefalinger

Rapporten kommer med en række anbefalinger for at forbedre forholdene.