Ny rapport: Sorg taler man ikke om i Grønland

Kassaaluk Kristiansen Torsdag, 12. december 2019 - 14:49

Seks ud af ti voksne i Grønland har oplevet et nært familiemedlem begå selvmord.

Og knap to ud af ti dødsfald kan tilskrives unaturlige dødsårsager. Dødsårsagen kan i det tilfælde være drab, ulykker eller selvmord.

Alligevel er sorg ikke noget, man taler om i den grønlandske samfund.

Det fastslår en ny rapport, der er udarbejdet af Det Nationale Sorgcenter i Danmark.

- Det er ikke som udgangspunkt noget, man deler i det offentlige rum, og heller ikke altid i familien; ofte er man alene med sig selv. Endda i de små samfund, hvor alle ved det og er tæt knyttet til hinanden, kan det være svært at dele med andre. Samtidig er sorg også i høj grad et kollektivt anliggende og har et kollektivt udtryk i hele Grønland, og særligt i mindre byer og bygder, hvor alle kender hinanden og er afhængige af hinanden, lyder det i konklusionen i rapporten, som du kan læse her.

Sorgreaktioner

Undersøgelsen er bygget på mere end 50 interviews med fagpersoner og andre aktører på social- sundheds- uddannelses- og retsområdet i fire grønlandske byer, og er udarbejdet i samarbejde med Center for Folkesundhed i Grønland ved Statens Institut for Folkesundhed.

Rapporten påpeger, at forskning peger på, at både tab til selvmord og omsorgssvigt i barndommen øger risikoen for at udvikle behandlingskrævende sorgreaktioner, når man mister. Særligt i forhold til selvmord er det en ond cirkel, for når man mister til selvmord, øges risikoen for komplicerede sorgreaktioner, som igen øger risikoen for selvmord.

- Derfor er det også afgørende ikke mindst som en del af selvmordsforebyggelsen, at skelne mellem de naturlige sorgreaktioner, som vi alle oplever i løbet af vores liv og så de komplicerede sorgreaktioner, som en mindre gruppe efterladte oplever. Mens de naturlige sorgreaktioner gradvis aftager over tid, kan komplicerede sorgreaktioner have fatale konsekvenser, hvis de ikke behandles, siger direktør i Det Nationale Sorgcenter, Preben Engelbrekt i en pressemeddelelse i forbindelse med rapportens udgivelse.

Potentiale for sorgberedskab

Undersøgelsen peger på, at trods udfordringer og mangler, så er der et potentiale og engagement i Grønland til at bygge på for at få viden, systematik og indsatser til efterladte indarbejdet på tværs af fagfolk, faggrænser og sektorer.

- Alle uden undtagelse forstår og mærker, hvor meget tab og sorg fylder i en lille og tæt-forbundet befolkning som den grønlandske, og det er en væsentlig drivkraft, når der skal findes integrerede og måske kreative løsninger for på sigt at sikre systematisk sorgarbejde og sorgberedskab i Grønland, udtaler chefkonsulent i Det Nationale Sorgcenter, Tina Graven Østergaard.