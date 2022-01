Ny rapport: Kina søger fodfæste i Grønland

Redaktionen Torsdag, 30. december 2021 - 09:20

Forsvarets Efterretningstjeneste udgav kort før jul den årlige sikkerhedsvurdering ”Udsyn”, der indeholder de vigtigste aktuelle og potentielle trusler mod Rigsfællesskabet. Heri fremgår det blandt andet, at det anspændte forhold mellem Rusland, USA og Kina vil definere udviklingen i Arktis, og at det også vil påvirke Rigsfællesskabet.

”Rusland ser sig som den førende arktiske stat og opbygger fortsat militære kapaciteter, som kan true vestlige interesser. USA og andre vestlige lande har derfor også øget deres militære tilstedeværelse for at håndtere Ruslands rolle i regionen. Kina vil være med til at forme rammerne i regionen, og især USA forsøger at modvirke Kinas indflydelse”, står der i rapporten.

Kinas involvering i Grønand begrænset

Kina har i en årrække vist interesse for investeringer og projekter i Grønland særligt inden for råstofudvinding og infrastruktur. Ingen projekter er dog realiseret endnu, og kinesiske virksomheders involvering i Grønland er stadig begrænset.



Det er ifølge rapporten sandsynligt, at USA’s øgede sikkerhedspolitiske interesse i Grønland har svækket kinesisk engagement og handlerum i Grønland for nuværende.

