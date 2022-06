Ny rapport: Behandlingen gavner – ikke kun på rusmiddelproblemet

Anders Rytoft Tirsdag, 28. juni 2022 - 08:04

Det går ud over trivslen. Det går ud over familien. Det går ud over sundheden.



Det er ikke uden konsekvenser, når personer får et misbrug, hvad enten de tyer til flasken, jointen eller spillemaskinen.



Det kan lyde indlysende.

Ikke desto mindre viser nye tal fra Aloorfiks (Videncenter om Afhængighed, red.) årsberetning for 2021, at behandling for rusmiddelproblemer - som alkohol, hash og pengespil - øger den enkeltes trivsel. Desuden mindskes selvmordsadfærden og de familiemæssige problemer.

Halvt så mange dage med alkohol

Det vækker glæde hos Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed, Mimi Karlsen fra Inuit Ataqatigiit.

- Jeg er glad og stolt over, at vi nu kan vise, at indsatsen mod problemer med rusmidler virker, siger hun og tilføjer:

- Tak til behandlerne for det gode og virkningsfulde arbejde.

Mimi Karlsens udtalelse er værd at hæfte sig ved.

Kigger man overordnet på de personer, der har været i behandling, er antallet af dage pr. uge, hvor de drikker alkohol, halveret seks måneder efter endt behandling.

- Vi har fundet, at behandling har en vis generel effekt i forhold til både alkohol- og hashforbruget uafhængigt af gennemførsel, men den positive effekt på forbruget er selvfølgelig størst hos dem, der gennemfører, siger læge og leder af Allorfiks, Birgit Niclasen.

Behandling skinner igennem

Borgernes bekymring for deres forbrug og på en lang række andre områder falder også, viser årsrapporten.

Bekymringer om arbejdssituationen forbedres også hos omkring en tredjedel af dem, der fra start af behandlingen oplever problemer på jobbet i forbindelse med deres misbrug.

- Borgerne fortæller os, der er behandlere, at deres arbejdsgivere mærker, at de er i behandling. Vi hører, at vores klienter i behandling får øget deres loyalitet og får flere kræfter til at kunne udføre deres arbejde, fortæller Poul Møller-Heinrich, der er gruppeleder og behandler i Allorfik Sermersooq:

- Lidt overraskende for os, så faldt andelen af borgerne med aktuelle kriminalitetsproblemer også.

Færre bekymringer

Problemer med rusmidler slider på forholdet til familien. Bedre relationer til familien er også det, som de fleste borgere ønsker hjælp til i Allorfik.

Omkring halvdelen af personer, der begynder i behandling, er bekymret over familiemæssige problemer eller konflikter.

Seks måneder efter endt behandling er det kun halvt så mange blandt dem, der gennemfører behandlingen.

Både andelen af personer med selvmordstanker og aktuelle selvmordsforsøg mindskes væsentligt efter endt behandling.

Allorfik visiterede i 2021 948 borgere til behandling.