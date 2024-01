Ny rapport vidner om begyndelsen på milliardærernes storhedstid

Ritzau Mandag, 15. januar 2024 - 07:03

Der er stadig ekstrem ulighed i verden.

Det fremgår af udviklingsorganisationen Oxfams årlige ulighedsrapport, der mandag udgives i forbindelse med World Economic Forums møde i Davos i Schweiz.

Her fremgår det blandt andet, at en lille eksklusiv klub af milliardærer sidder på store dele af verdens rigdom. Alt imens kæmper verdens fattigste for overhovedet at overleve.

- Det, vi ser i vores nye rapport, er, at verdens dollarmilliardærer er blevet 34 procent rigere siden 2020, mens fem milliarder mennesker ikke har fået del i den velstandsstigning, der er sket, siger generalsekretær i Oxfam Danmark Lars Koch.

Virksomheders overskud stiger markant

Både coronakrisen, krige, klimakatastrofer og stigende inflation har ramt størstedelen af klodens befolkning hårdt de seneste år. Og de stigende priser har som følge heraf, gjort det svært for mange at få pengene til at slå til.

Det er det, der ifølge Lars Koch skaber uligheden.

Men det er ikke kun de rigeste individer, der har fået flere penge i lommen. Også virksomhedernes overskud stiger markant.

148 af verdens største selskaber havde i perioden juni 2022 til juni 2023 tilsammen et overskud efter skat på næsten 12.300 milliarder kroner.

Det er over 50 procent mere end gennemsnittet for årene fra 2018 til 2021.

Lars Koch peger på, at mens virksomhederne tjener flere og flere penge, må massevis af lønmodtagere se til, at deres løn ikke rækker lige så langt længere.

- Når virksomhedernes overskud stiger, er det fordi, de har haft mulighed for at tjene rigtig mange penge på eksempelvis olie og gas under inflationskrisen og krigen i Ukraine, siger Lars Koch.

Almindelige danskere er blevet fattigere

Derudover har fødevareselskaberne ifølge ham tjent mange penge, fordi der har været pres på madleverancerne.

- Det betyder så i den anden ende, at forbrugerne får stigende energipriser, stigende fødevarepriser, og at sulten i blandt andet Afrika er steget markant, fordi det har været dyrt at skaffe mad, siger Lars Koch.

Også i Danmark er virksomhedernes overskud steget markant, mens almindelige danskere er blevet fattigere.

Fra 2019 til 2022 voksede de danske virksomheders overskud med 95 procent, og udbyttebetalingerne steg med 117 procent frem til oktober 2023. Imens er danskernes realløn faldet med tre procent.

Det er også de rigeste danskere, der sætter sig på en større andel af formuerne.

De 100 rigeste danskeres formuer er vokset med knap 22 procent fra 2019 til 2022, hvor den gennemsnitlige danskers formue til gengæld er faldet.

/ritzau/