Ny RAL-formand sikrer øget åbenhed

Jørgen Schultz-Nielsen Torsdag, 02. maj 2019 - 11:40

I lighed med hvad Tele Greenland har gjort i adskillige år, så har bestyrelsen i Royal Arctic Line valgt meget detaljeret at oplyse om direktionens løn- og ansættelsesforhold for at skabe gennemsigtighed og fjerne mytedannelser.

I sin ledelsesberetning sagde Ulrik Blidorf følgende – med henvisning til Sermitsiaq.AG’s artikelserie i påsken, hvor det blev afdækket, at det stod sløjt til for en række selvstyreejede virksomheder at leve op til Selvstyrets retningslinjer om god selskabsledelse.

Vil øge transparensen

- Samfundsansvaret som selvstyreejet virksomhed betyder også, at Royal Arctic Line i 2019 vil arbejde for at øge transparensen i selskabets ledelse på linje med de gældende retningslinjer. Der har været en stor debat om blandt andet direktionens aflønninger for nylig, og man vil kunne se, at Royal Arctic Line i 2018 årsrapporten også her har udvidet rapporteringen af samme, sagde Ulrik Blidorf.

Bestyrelsesformanden oplyser til Sermitsiaq.AG, at man endnu ikke er i mål med at leve op til samtlige punkter i de retningslinjer, som Selvstyret har haft gældende siden 2012.

Første skridt er taget

- Men nu har vi taget første skridt. Det har været mit mål, siden jeg blev formand for bestyrelsen sidste efterår at få taget hul på denne opgave, som jeg vægter højt, oplyser Ulrik Blidorf.

Af regnskabet fremgår følgende om direktionen, der i 2018 bestod af administrerende direktør Verner Hammeken:

Fast løn: 2.655.000 kr.

Pension: 230.000 kr.

Bonus: 100.000 kr.

Total: 2.986.000 kr.

Yderligere oplyses følgende:

Direktionen bor i egen bolig, har fravalgt bestyrelseshonorar for interne og andre selskaber og er bundet af en konkurrenceklausul i 12 måneder efter ophør af ansættelsen uden vederlag. Direktionen har 12 måneders opsigelse fra selskabet uden forudaftalt fratrædelsesgodtgørelse og egen opsigelse på tre måneder. Derudover betalt flytning af bohave ud af Grønland, én frirejse for en person til Danmark, fri bil, fri telefon og internet, samt computer og ipad til disposition.

Bonus reduceret

Det kan således konstateres, at Verner Hammeken er gået ned i løn i 2018 i forhold til 2017, især fordi bonussen er blevet reduceret med knap 90.000 kroner, hvilket må skyldes rædselsåret 2017, som endte med et underskud og store problemer med indførelsen af et nyt computersystem, der bevirkede, at der var et sandt kaos med håndteringen af blandt andet containerne.

Den 14. december 2018 meddelte Ulrik Blidorf, at direktionen blev udvidet med to personer, vicedirektør Aviâja Lyberth Lennert og CFO/Økonomidirektør Peter Christoffersen.