Ny råstoflov vækker bekymring

Redaktionen Fredag, 09. juni 2023 - 10:43

Meningen med den nye råstoflov var, at den skulle forsimple sagsbehandlingen og gøre retstilstanden mere klar og investorvenlig. Men hos råstofselskaberne og i Grønlands Erhverv har man hevet sig i håret over lovforslaget, som er blevet kaldt både investorfjendtligt og et tilbageskridt for selskaber og investorer.

Det skriver avisen Sermitsiaq.

Forud for tredjebehandlingen er der dog blevet foretaget en række ændringer i lovforslaget, og selvom flere havde ventet en udskydelse af beslutningen til efterårssamlingen, så blev råstofloven vedtaget på efterårssamlingen sidste dag.

Sjusket og forhastet proces

Politisk var kritikken fra oppositionen ellers hård. Demokraatit, Atassut og Naleraq gav i deres mistillidsdagsorden udtryk for, at man ikke i tilstrækkelig grad har inddraget og lyttet til Inatsisartut, og at loven er blevet sjusket og forhastet igennem.

– Det vil alt andet lige medføre, at det bliver mere besværligt og mindre attraktivt at investere i råstofindustrien herhjemme. Dette er til skade for vores fælles ambitioner om at øge indtægterne på dette vigtige erhvervsområde, skrev de tre partier, hvorefter de gav udtryk for, at naalakkersuisoq for råstoffer og justitsområdet ikke havde levet op til sine ansvarsområder.

