Ny podcast: Sportshistorier skal frem i lyset

Nukappiaaluk Hansen Lørdag, 30. maj 2020 - 09:23

Håndboldspiller for NÛK Muusaarannguaq Ostermann-Søholm og landsholdsspiller i badminton Sequssuna Fleischer Schmidt er klar med deres podcast, Aqqutaani (På vejen dertil, red. ), hvor deres podcast skal handle om sport.

- Vi skal have besøg i hvert afsnit, og her skal gæsterne så fortælle om deres erfaringer og oplevelser gennem sport, som vi aldrig har hørt om før, siger Muusaarannguaq Ostermann-Søholm til Sermitsiaq.AG.

Han lytter selv til danske podcasts og har fået lidt inspiration af 'Duften af Harpiks' og 'Her går det godt'-podcastene.

Ufortalte historier

- Der sker jo en masse ting bag alle mesterskaberne, og her skal der så blive fortalt, hvordan rejsen har været, som for eksempel forberedelser, træninger, udfordringer, sjove historier og andre ting. Det spændende er jo høre, hvad der er sket bag kulissen, fremhæver Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

Han fortæller, at de vil have gæster fra alle sportsgrene, der dyrkes her i Grønland, med i deres programmer.

- Lytterne kan se frem til at høre, hvordan det har været at tage til udlandet og forsvare landets flag, samt hvordan det er at deltage ved grønlandsmesterskaber. Der er så mange historier, vi aldrig har hørt om før. Dem glæder vi os til at høre, lyder det fra Muusaarannguaq Ostermann-Søholm.

Hør det første afsnit af 'Aqqutaani' ved at trykke her