Ny papjulekalender om børns rettigheder

Redaktionen Tirsdag, 05. november 2019 - 15:46

En ny pap-julekalender målrettet til børn mellem tre og otte år bliver uddelt gratis gennem Brugseni og Pilersuisoq fra på fredag.

Historien om Miilu og Nissi har i 2015 været på banen med budskabet om børns ret til et godt liv, tryghed og udvikling.

Nu uddeler Nakuusa og unicef en julekalender i pap, som skal fortælle om børns rettigheder op til jul.

- Vi håber kalenderen vil inspirere familier til at tale om det gode og det trygge i ethvert barns liv. Julen er for os fællesskabets og glædens tid og kalenderen er udviklet til, at man kan være fælles om aktiviteterne og tale om tryghed og en god juletid, siger NAKUUSAs projektleder Najaaraq Møller i en pressemeddelelse.

Et godt og trygt liv

FN’s Børnekonvention indeholder alle børns rettigheder. Men artikel seks i Børnekonventionen er omdrejningspunktet i Nakuusas julekalender.

- Barnets ret til at leve, overleve og udvikle sig, og ikke mindst til at have et trygt liv, er en helt grundlæggende rettighed i FN’s Børnekonvention. I år, hvor konventionen fylder 30 år vil vi gerne minde om denne vigtige rettighed ved at uddele denne kalender til alle børn og familier, siger Sara Olsvig, programchef i Grønland for UNICEF Danmark.

Unicef oplyser, at 12.000 julekalendere er trykt og sendt til alle Pilersuisoq og Brugseni i hele Grønland. Pilersuisoq, Brugseni har sponsoreret tilblivelsen af julekalenderen, mens Royal Arctic Line har sponsoreret transport af kalenderne.

Nakuusa er klar til at sende et parti mere, hvis butikkerne løber tør inden alle børn i lokaliteterne har fået en.