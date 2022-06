Ny omikronvariant ventes at blive dominerende denne sommer

Ritzau Tirsdag, 07. juni 2022 - 16:46

En ny undervariant af omikron - BA.5. - ventes at blive dominerende i Danmark i løbet af sommeren.

Det skriver sundhedsminister Magnus Heunicke (S) på Twitter tirsdag.

Statens Serum Institut (SSI) har over flere uger observeret en stigning i antallet af tilfælde af undervarianten.

Der er ikke tegn på, at BA. 5 giver mere alvorlige forløb end andre undervarianter af omikron, oplyser ministeren.

Men alligevel følges udviklingen tæt.

- Vi ser nemlig fortsat vækst med omikronundervarianten BA.5. Foreløbig er næsten 17 procent af de danske tilfælde i uge 22 med denne variant, skriver Heunicke.

Lige nu stiger antallet af tilfælde med BA.5. med 71 procent om ugen. Det svarer til en fordoblingstid på ni dage, oplyser Sundhedsministeriet, der samtidig understreger, at tallet er behæftet med "væsentlige usikkerheder".

Beregningerne er nemlig baseret på relativt få observationer og bygger kun på data frem til den 28. maj.

Heunicke ser trods et kontakttal på 0,8 tegn på, at smitten for tiden er "stagnerede til svagt stigende". Men den kommer fra et lavt udgangspunkt, skriver ministeren.

Der har i øvrigt været observeret stigninger i en anden omikronundervariant ved navn BA. 2.12.1. over de seneste uger. Den stiger dog med noget lavere hastighed end BA.5.

Lektor i matematisk epidemiologi på Roskilde Universitet Viggo Andreasen udtalte sidste uge, at stigningen i de nye undervarianter var ventet, og at han ikke på det tidspunkt så grund at være voldsomt bekymret for udviklingen.

- Det er noget, vi har kunnet forvente de senere uger, fordi vi har fået meldinger fra Sydafrika og Portugal om, at de nye undervarianter er i stigning, sagde han.

- Det skyldes dels, at de er gode til at sprede sig og gode til at undvige den immunitet, vi har fra vacciner og tidligere infektioner.

Kontakttallet er en matematisk beregning, hvor man forsøger at estimere, hvor smitsom virus er. Tallet siger ikke noget om, hvor mange smittede der er i befolkningen.

Hvis kontakttallet eksempelvis er 0,9, betyder det, at ti smittede i gennemsnit vil give smitten videre til ni andre.

/ritzau/