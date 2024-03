Dorthea Reimer-Johansen Fredag, 08. marts 2024 - 10:49

KNR's nyhedsafdeling har været uden nyhedschef siden den 1. januar, hvor Alice Sørensen valgte at opsige sin stilling i KNR.

KNR har udnævnt Anita Cramer Corpas som nyhedschef, der har baggrund i bl.a. som redaktør og kommunikationschef på forskellige medier og virksomheder i Danmark. Hun har opbygget en stærk erfaring med journalistisk faglighed og ledelse.

Glad for tilliden

- Jeg er glad for tilliden til at få mulighed for at bidrage til KNR's nyhedsafdeling og ser frem til at arbejde tæt sammen med teamet for at fortsætte med at udvikle vores nyhedsdækning,

siger Anita Cramer Corpas.

Annga Lynge, KNR's direktør, ser frem til Anita Cramer Corpas's tiltrædelse:

- Vi ser frem til et positivt samarbejde med Anita. Hendes alsidige erfaring, perspektiv og lederskab vil utvivlsomt være en gevinst for nyhedsafdelingen.

Anita Cramer Corpas er ny nyhedschef i KNR pr. 1. april 2024.