Ny mulighed: Gymnasial uddannelse hjemmefra

Sorlannguaq Petersen Onsdag, 23. januar 2019 - 14:48

Uddannelsen med fjernundervisning er for dem, der ønsker en GUX uddannelse, men ikke har mulighed for at flytte fra sin by eller bygd. Alt undervisning foregår via internettet. Det oplyser selvstyret i en pressemeddelelse.

- Det er også for uddannelsessøgende, der af en eller anden grund ønsker en fleksibel uddannelse, hedder det i meddelelsen.

Det oplyses, at uddannelsen som varer to år vil give adgang til især korte- og mellemlange videregående uddannelser.

Flere uddannelsesmuligheder

- Det er et meget spændende tiltag, som eGUX starter op her til sommer. Det er så vigtigt, at vi i højere grad får erfaring med fjernundervisning og udvikler e-læring herhjemme, så vi kan skabe flere uddannelsesmuligheder uanset hvor i landet man bor, siger Naalakkersuisoq Uddannelse, Ane Lone Bagger.

Fjernundervisningen tilbydes som forsøgsordning fra september 2019. Ansøgningsfristen er 1. marts.

GUX Sisimiut udbyder i forvejen GUX enkelt- og suppleringsfag som fjernundervisning.