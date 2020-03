Ny mistanke om coronasmittede

Redaktionen Onsdag, 11. marts 2020 - 16:49

De tre personer er med baggrund i mistanken om, at de er smittet med coronavirius sendt i hjemmekarantæne i Nuuk, hvor de skal opholde sig, indtil de får svar på de prøver, der i morgen sendes til undersøgelse i Danmark.

Personerne får formentligt svar på prøverne på fredag.

Det oplyser Epidemikommissionen i en pressemeddelelse.

- Den ene person var passager på det atlantfly fra Danmark, der i tirsdags den 10. marts landede i Kangerlussuaq. Vedkommende tog herefter videre samme dag med fly mod Nuuk, skriver kommissionen.

Passagerer kontaktes

- Politiet er på vegne af Epidemikommissionen i færd med at kontakte de passagerer på atlantflyveren, som har siddet to stoles afstand til den muligt smittede person, samt til relevante passagerer i DASH-8-flyet mod Nuuk. Personerne er blevet vejledt af landslægen om at holde øje med eventuelle symptomer på coronavirus.

- De to øvrige personer har været deltagere i en konference i Toronto i Canada, hvor det har vist sig, at der har været mindst en person til stede, der er smittet med coronavirus. De to personer har symptomer på smitte, og ud fra et forsigtighedsprincip betragtes de som muligt smittede indtil svaret på deres prøver foreligger.

Disse kan slappe af

- Har du i går været passager på fly GL781 fra Danmark mod Kangerlussuaq eller fly GL555 fra Kangerlussuaq til Nuuk, og er du ikke blevet kontaktet af landslægen, så skyldes det, at du tilhører lavrisikogruppen. Du kan derfor fortsætte din dagligdag uden indskrænkninger, men bedes være opmærksom på eventuelle sygdomstegn. Disse er typisk feber, hoste, åndenød, hovedpine og muskelømhed. Det samme gælder for de personer, der ikke er blevet kontaktet af landslægen, og har deltaget i nævnte konference i Canada.

Ny anbefaling

Epidemikommissionen oplyser desuden, at har man opholdt sig i et rødt eller orange risikoområde i udlandet (se www.um.dk) 14 dage inden afrejse mod Grønland, så skal man gå i frivillig karantæne i 14 dage i Danmark/Island, før man kan få adgang til at flyve videre mod Grønland.